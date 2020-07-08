賴清德參訪研華科技！董事長劉克振提2大建言：政府應促成「工業物聯網」國家隊

▲研華科技向副總統賴清德展示包括智慧城市、智慧醫療及環境與能源、智慧製造等工業物聯網領域中最新應用與解決方案。（圖／研華科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

副總統賴清德8日參訪工業電腦大廠「研華科技」（2395）林口物聯網園區。針對台灣工業物聯網產業發展，董事長劉克振在座談會中提出2大建言，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，並針對金屬製造、環保、公共設施等場域，促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」。

研華科技董事長劉克振、執行董事何春盛、綜合經營管理總經理陳清熙等高層，親自接待賴清德團隊參訪，展示研華近年來於智慧城市、智慧醫療及環境與能源、智慧製造等工業物聯網領域中各式最新應用與解決方案

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在雙方座談會中，劉克振針對台灣工業物聯網產業發展提出「2大建言」，首先，他建議政府推動「先進智慧醫療特區」，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域；此舉將對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系關鍵。

劉克振指出，以陽明交大在桃園A19新校地為例，目前已朝先進智慧醫療特區方向規劃，並將包括醫療人工智慧（AI）、遠距醫療（Telemedicine）、全服務健檢、醫療MBA、醫療新創事業育成等，視為未來可能發展項目。

▲研華科技向副總統賴清德提出推動「先進智慧醫療特區」、促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」等兩大建言，以提升台灣工業物聯網產業發展。（圖／研華科技提供）

其次，劉克振認為，工業物聯網是台灣未來相當可能成功的產業，因此建議政府積極促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」，整合物聯網平台標準化及共享機制，並於金屬製造、環保、公共設施等指定場域進行落地驗證。

劉克振以金屬製造場域為例，可由研華與機械公會代表產業端，工研院、資策會與金工中心代表研究單位組成國家隊，發揮各自專長，共創支持設備商數位轉型的設備聯網工業App。

研華致力於「智能地球的堆手」企業願景，且近年積極落實「共創」與「跨界」的物聯網經營模式，期待藉由整合產、學、研以及政府的積極參與，建構完整產業生態鏈、連結各產業夥伴共同開發及導入產業應用，進而帶動台灣工業物聯網產業的升級與落地。

▲研華科技為副總統賴清德展示物聯網企業之旅。左起為桃園市政府副秘書長邱俊銘、桃園市立法委員鄭運鵬、研華科技執行董事何春盛、副總統賴清德、研華科技董事長劉克振、總統府發言人Kolas Yotaka、研華科技綜合經營管理總經理陳清熙、天氣風險管理公司總經理暨Open Data聯盟會長彭啟明、台北市電腦公會總幹事杜全昌。（圖／研華科技提供）