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中俄元首通電話！普丁：堅定支持中方在香港維護國安的努力

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▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

中國國家主席習近平今（8）日與俄羅斯總統普丁通電時表示，中方願同俄方繼續堅定相互支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家的主權。值得注意的是，普丁不僅對中國南方多地發生洪災表示慰問，還強調俄方「堅定支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力」。

習近平表示，俄方日前順利舉行全民投票，高票通過憲法修正案，充分體現了俄羅斯人民對俄羅斯政府的支持，以及對俄羅斯政府治國理念的認同，並強調「中方將一如既往堅定支持俄方走符合本國國情的發展道路，堅定支持俄方加快實現發展振興。」

「當前國際形勢變化很快，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切戰略溝通合作十分必要。」習近平指出，中方願同俄方繼續堅定互相支持，堅決反對外部干涉破壞，維護好各自國家主權、安全、發展利益，維護好雙方共同利益。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲普丁支持中國實施港版國安法。（圖／路透社，下同）

習近平又說，中俄在新冠肺炎疫情最艱難的時刻相互支持、幫助，雙方更要研究採取靈活多樣的方式，推動各領域合作加快復工復產，並加強高技術、疫苗和藥物研發、生物安全等領域合作，推動中俄關係不斷邁向更高水平。

他還說，中方願同俄方不斷密切在聯合國等多邊框架內的協調配合，維護多邊主義，反對霸權主義和單邊行徑，共同捍衛國際公平正義，為完善全球治理、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

值得注意的是，普丁也表示，俄中均珍視本國主權安全，始終堅定相互支持，無論是在疫情艱難時刻相互伸出援助之手，還是不久前中國人民解放軍儀仗隊赴俄參加紅場閱兵式，均再次印證了這點，並指出「俄中關係正處於歷史最高水平」。

普丁還強調，俄方堅定支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，相信中方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。

最後，他提到，俄方將對華關係作為外交最優先方向，願同中方一道，繼續推進兩國各領域務實合作，加強在上海合作組織、聯合國等框架下的戰略溝通協調，維護全球戰略穩定與安全。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

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