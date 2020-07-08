台捷租稅協定明年實施　有利台商歐洲中部布局

▲台灣與捷克租稅協定，將在明年1月1日正式實施，有利台商的稅負公平和歐洲市場布局。（圖／達志影像／美聯社／捷克街頭示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日表示，我國與捷克避免所得雙重課稅及防杜逃稅協定（台捷租稅協定）在2017年的12月12日簽署，並且已經在近期生效，預計在2021年1月1日正式實施。

這是我國第33個全面性所得稅協定，也是歐洲第16個、歐盟會員國第13個租稅協定，該協定可以減低跨境貿易與投資障礙，為雙方經貿投資往來、產業合作與技術交流提供更優質的租稅環境。

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財政部表示，捷克是歐盟會員國，位處歐洲核心地帶，地理位置優越，且基礎建設完善，根據經濟部統計，到今年的5月底止，捷克是我國在歐洲第七大投資國，也是台商布局歐洲的重要市場。

台捷所得稅協定生效之後，假使符合該協定的相關規定，像是台商在捷克取得股利稅負從35%減輕到10%；出租工業或科學設備給捷克的租金收入，在捷克的稅負也從35%降低為5%；台灣公司提供捷克技術服務的收入，如果該台灣公司在捷克未設立固定的營運場所，其任何12個月派員提供捷克公司技術服務不超過九個月者，在捷克的稅負也從35%降至零。台捷所得稅協定是平等互惠的方式互惠雙方居住者，因此捷商在台灣從事類似的營運模式，也可以在我國享受類似的減免措施，有利捷商以我國為基地進入亞洲市場。

我國與捷克鄰近國家波蘭、德國、奧地利、匈牙利及斯洛伐克等所得稅協定皆已經生效，台捷所得稅協定生效，我國在歐洲中部的網絡將日趨完整，有利台商布局歐洲市場享受合理的稅負，解決或預防從事跨境活動面臨重複課稅爭議問題。

未來財政部將持續本著互惠原則，推動與經貿投資往來密切國家，有益的新南向政策目標及印太地區國家洽簽所得稅協定，提供台商全球投資布局更完善的租稅權益保障。