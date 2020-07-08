大同經營權爆改選爭議　經濟部明將駁回董事變更申請

▲大同公司爆發經營權之爭，經濟部預計將對大同做出駁回變更董事之申請。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

大同公司上月30日召開股東會，公司派、市場派爆發經營權之爭，市場派認為投票權遭到剝奪，影響股東權益，經濟部表示預計明（9）日依據金管會回函意見，對大同做出駁回變更董事之申請，外界預期經營權之爭短期內仍難落幕。

大同經營權之爭關鍵之一，為經濟部是否核准新選出董事的公司變更登記，經濟部長王美花日前表示本周可望定案，並指出經濟部依法有權要求大同重選董事、重開股東會，經濟部今天已收到金管會回函，指出依法大同公司派無權剔除股東表決權，而基於股東平權，選舉權與表決權不應隨意剝奪。

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大同上月30日召開股東常會，進行三年一次的董事改選，由於攸關經營權保衛戰，市場矚目。會中改選六席董事、三席獨立董事，大同公司派提出足額的九席候選人；市場派則超額提出十席董事、三席獨董候選人角逐，13人角逐九席董監，最終由公司派勝出，宣布取得6席一般董事及3席獨立董事。

由於大同股東會有高達53%表決權被剔除，等於出席率不到五成，未足股東會開會門檻，任意剔除表決權及開會門檻等，爆發改選爭議，大同公司於股東會結束後當日向經濟部申請董事變更登記，商業司以欠缺股東會改選會議紀錄為由，要求大同公司補件，今天收到金管會意見後，預計於明日做出處分並對外說明。

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