與日、澳首度交換CRS資訊達3.7萬筆　歐盟國家第二批可期

▲我國9月將與日本、澳洲首度進行CRS資訊交換。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國際財政司今（8）日表示，稅務用途金融帳戶資訊（CRS）已經在6月30日已經網路申報完成，根據財政部資訊中心統計，應申報的金融機構筆數有1662家，申報金融帳戶資料共計3萬7974筆，其中屬於日澳的筆數有3萬7697筆，這些帳戶餘額為1兆608億元。

根據財政部國際財政司的資料顯示，在3萬7697筆當中，屬於澳洲帳戶筆數為8258筆、帳戶餘額有1060億元；另外日本則有2萬9439筆，帳戶餘額有9548億元；國際財政司強調，筆數不代表日、澳兩國在台稅務居住者數目，且有七成是屬於在台實質投資的澳洲及日本的在台稅務居住者。

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國際財政司公布國際CRS實施概況，根據經濟合作暨發展組織（OECD）今年所發布的報告，2019年全球在CRS制度下已經交換8400萬金融帳戶，金融淨值有10兆歐元。

國際財政司再度說明我國與日、澳資訊交換的流程，從2019年開始，金融機構就要開始進行盡職審查，去年底金融機構要完成個人高資產帳戶盡職審查，並且3月時進行申報註冊跟檔案上傳測試，6月底申報完成辨識好的資料；預計今年9月首度與日、澳資訊交換。今（2020）年底金融機構要針對低資產（100萬美元以下）與實體帳戶的盡職審查，明年6月完成高資產、低資產與實體帳戶申報，9月與日澳進行第二次資訊交換。

▲順應全球反避稅的趨勢，財政部也正積極洽談雙方可以互換資訊的國家。（圖／資料照）

國際財政司表示，已經蒐集金融公會的會員名單與註冊的名單是否符合，會員名單已經完成註冊與申報，顯示所有的金融機構已經完成的註冊與申報。

網路系統設計也已經做很多檢核，系統可以攔到錯誤幾乎為零；但是表述錯誤像是地址、出生年月日等，若有發現錯誤時，也會請金融機構盡速進行釐正；同時台灣稅務居住者在日、澳若有所得，國際財政司呼籲，依法誠實納稅的納稅義務人，CRS的交換影響不大，無須擔心CRS資訊交換和租稅負擔，但缺漏申報（稅）者，在資料交換回來之前應自動進行補報，以免要補稅或處分。

至目前為止，台灣僅與日、澳進行資訊交換，財政部也與23國積極洽談，國際財政司表示，第二批歐盟國家可以期待；至於外界所關心的新加坡，則雙方都有些問題還要努力。