中保科不畏疫情衝擊逆勢成長　6月營收年成長6.36％

▲中保科技協助KTV、電影院等大型娛樂場所進行消防安全規劃，提供24小時消防系統訊號遠端監控服務。（圖／中保科提供）

記者余弦妙／台北報導

中興保全科技(9917)及其子公司今（8）日公布6月合併營收為11億8210萬元5仟元，較去年度同期增加7069萬5仟元，成長6.36%。本年累計合併營收為67億3076萬元，較去年度同期增加9266萬2仟元，成長1.4%。



中保科表示，四月下旬發生大型KTV多人死傷火災事故後，社會大眾更加重視消防安全，其中不少KTV、電影院等大型娛樂場所與中保科洽談合作，委由中保科提供火警通報等消防系統服務，一來提升公共安全，也希望拉抬消費者信心。



中保科說，可透過物連網和各種設備串接，提供消防系統受信總機「訊號遠端監控服務」，可確保感知器偵測到火災時，能自動連線火警受信總機報案，公安更有保障。



中保科表示，知名KTV「星據點」使用中保科的火災受信總機「訊號第三方代管」服務。一旦KTV內的火警受信總機、室內消防栓、自動撒水設備、排煙設備或廣播設備故障或遭到關閉，中保科管制中心會在第一時間掌握，並透過影像監看，同時發送簡訊通知防火管理人留意，也會撥打電話聯絡現場直到狀況解除，並列入系統記錄，「119火災通報裝置」，可自動語音通報119，縮短報案、派遣與救援時間，以智慧消防打造安心場所。

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