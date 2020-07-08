花旗下修全球今年GDP至-3.6%　長線布局看好「Covid-19防禦股」

▲花旗下修今年全球經濟成長率至-3.6%，預估至少需2年才能回到2019年水準。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

花旗銀行今（8）日舉行2020年第3季投資展望線上記者會，下調今年全球經濟成長率至-3.6%，預估至少需2年才能回到2019年水準，將呈現「NIKE勾型」的緩慢復甦，建議投資人在金融市場動盪之際，做好資產配置，布局具有長期趨勢的產業。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，全球金融市場歷經疫情衝擊後，各國逐步重啟經濟，加上各國財政、貨幣寬鬆政策支撐，充沛資金有助於景氣與金融市場回溫，但疫情仍是經濟復甦的主要關鍵，在疫苗開發前，預期經濟要完全恢復到疫情爆發前，仍將是一條漫漫長路。

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花旗集團今天也下修今年全球經濟成長率預測，由原先的-1.6%下修至-3.6%，低於金融海嘯全球時期的-2.5%，其他地區也做全面性調整，已開發國家下修至-5.4%、新興市場下修至-1.3%。

曾慶瑞指出，全球央行及政府推出約15兆美元的貨幣與財政刺激方案，以刺激經濟復甦，預估整體經濟活動，就短期（季與季相比）而言，將呈現「V型」反轉，中長期（年與年相比）將呈現「U型」反轉；若從整體GDP復甦走勢來看，至少需要2年才能回到2019年水準，復甦曲線呈現「NIKE勾型」的緩慢復甦。若是疫情再度爆發，不排除「W型」復甦。

若從產業分析，工廠、倉儲相關服務呈現「V型」復甦，至於餐飲、娛樂、觀光旅遊則呈現「L型」復甦，投資人須審慎關注復甦走勢，依據不同的復甦模式，採取不同的投資策略。

另從美國聯準會（Fed）利率走勢顯示，2022年底前可能都不會升息。花旗集團則進一步預估，聯準會將持續以超寬鬆的貨幣政策支撐經濟，2024年以前將不會升息。

至於投資標的，曾慶瑞指出，從基本面來看，美國企業無論是企業體質以及創新能力，整體而言領先其他區域，儘管受到疫情重創，美股在數位科技、健康護理、通訊服務等「Covid-19防禦股」領軍下，美股市值占全球比重創40年新高，預料疫情之後，科技、醫療保健等產業仍將是長期者投資的主要選擇。此外，表現相對落後的「Covid-19循環股」，也就是金融、工業、能源等類股可望呈現落後補漲的表現。

此外，股市方面，曾慶瑞也看好美國中小型類股、新興亞洲及拉丁美洲、房地產投資信託基金（REITs）有表現機會；另在債市方面，則偏好美國投資等級債券、新興市場債券。

曾慶瑞提醒，從歷史經驗分析，儘管市場緩步復甦，但在疫情尚未全面控制之際，多元化的資產配置將能降低整體波動，管理投資風險。此外，避免擇時投資，應試著尋找市場最低點進場，建立紀律性投資習慣，長期投資更能勝券在握。

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