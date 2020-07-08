快訊／三倍券申購突破千萬人次！經濟部再加碼「超值包」吸客

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（8）日開放第八天，依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已突破1001萬5000人次；為鼓勵民眾申購，經濟部祭出超值包及電動機車等大獎，希望能拉高數位綁定的人數。

依據經濟部統計，目前紙本預購共857萬9256人，透過官網預購者有52萬2750人，選擇四大超商預購的有805萬6506人；至於數位綁定共143萬5744人，含信用卡97萬4446人，電子票證17萬6694人，行動支付28萬4604人。

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振興三倍券即將在7月15日上路，傳統市場及夜市也積極響應，經濟部中部辦公室即推出「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，活動期間民眾至140個參與活動市集消費，憑振興三倍券(含電子票券、行動支付)至攤位購買超值包或超值套餐後，就可獲得抽獎序號卡1份，參與市集抽獎，可抽出2000元市集抵用券，名額6,300名，預估可帶動市集4億元的營業額。

官員指出，「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，市集包含傳統市場及夜市，將於7月15日開跑至8月31日止，預計將於8月11日(二)、8月25日(二)及9月8日(二)，辦理3場次抽獎，每次抽出2,100名獎項，持續炒熱市集買氣。

經濟部中部辦公室表示，為吸引振興三倍券消費，各家紛紛提出「3倍券變4倍」、「3倍券變5倍」等方案，在市集，用振興三倍券200元購買超值包，就有機會抽到2,000元市集抵用券，讓「3倍券變10倍」。

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