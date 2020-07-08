　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電擴大採用再生能源！簽署1.2GW購電契約　碳排放量「年減218.9萬公噸」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣首座商業規模離岸風場海洋風電，位於苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電宣布將擴大採用再生能源。圖為台灣離岸風場海洋風電。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台積電8日宣布，為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至2020年7月，共計將簽署1.2GW再生能源購電契約，由於再生能源電力於電力生產過程中不產生碳排放，預計可年減碳排放量達218.9萬公噸。

台積電表示，為善盡企業社會責任，追求產業和環境共生共榮，於2015年至2017年間參與經濟部自願性綠色電價認購計畫，累計認購再生能源共4億度，成為台灣最大再生能源購買者。2019年，台積電共計購買約9.1億度再生能源、憑證及碳權，達海外據點100%使用再生能源之成果。

請繼續往下閱讀...

隨著電業自由化完成，台積電更擴大採用再生能源，並於2020年5月和其他12家業者完成國內首批再生能源轉供交易。截至2020年7月，台積電於台灣共計將簽署再生能源購電契約的總裝置容量達1.2GW，體現台積電實踐環境永續的具體承諾。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，台積公司身為綠色製造的推動者，秉持對這塊土地永續發展的承諾，堅守負責任的採購者角色，持續且積極尋求各種合理、可行的再生能源方案，希望帶動產業共同推動低碳友善環境作為，同時支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），為發展永續的半導體供應鏈全力以赴。

此外，台積電也透露，將更積極訂定再生能源採用計畫，更新2030年目標為全公司生產廠房25%用電量及非生產廠房100%用電量為再生能源，並進而以全公司使用100%再生能源為長期目標，未來仍將持續採取環境友善行動，為關懷地球盡一份心力。

【延伸閱讀】

承購920MW發電量　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

 
ET快訊
桃園嫩妻一夜未歸…醋夫拿桿麵棍打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結
2020世界最好用護照排名出爐！台灣名次曝光　第一名免簽國數
林志玲罕見反擊酸民！公開最新自拍近照　「尖臉大眼」網：以為是
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

迎A股牛市　投信：A50投資買點到

遠見／詹宏志首談退休　布局「沒有我的PChome」

東森電視承諾6年增9億自製　NCC檢視2年合計僅1500萬

快訊／三倍券申購突破千萬人次！經濟部再加碼「超值包」吸客

新台幣收盤貶值2.6分　收在29.606元兌1美元

台積電擴大採用再生能源！簽署1.2GW購電契約　碳排放量「年減218.9萬公噸」

大馬恢復運作！全宇生技6月營收月增率35%　第2季成長82.68%

蘇嘉全外甥請辭唐榮總經理　張仲傑：盼終結傷害與栽贓

承購920MW發電量　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

柯P被切割！　財經專家提3大論點駁：我與柯市長觀點全然不同

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

迎A股牛市　投信：A50投資買點到

遠見／詹宏志首談退休　布局「沒有我的PChome」

東森電視承諾6年增9億自製　NCC檢視2年合計僅1500萬

快訊／三倍券申購突破千萬人次！經濟部再加碼「超值包」吸客

新台幣收盤貶值2.6分　收在29.606元兌1美元

台積電擴大採用再生能源！簽署1.2GW購電契約　碳排放量「年減218.9萬公噸」

大馬恢復運作！全宇生技6月營收月增率35%　第2季成長82.68%

蘇嘉全外甥請辭唐榮總經理　張仲傑：盼終結傷害與栽贓

承購920MW發電量　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

柯P被切割！　財經專家提3大論點駁：我與柯市長觀點全然不同

【奧斯塔羅】面對現實社會　目前的你是真的開心嗎？

二軍交流賽／朱祥麟雙響　味全3轟擊退台北興富發

影像曝！3歲女童疑遭性霸凌血染內褲　幼兒園回應：沒拍到關鍵畫面

得意狗好朋友繪畫比賽徵件近2000件　入圍名單公布搶先看

迎A股牛市　投信：A50投資買點到

桃園嫩妻一夜未歸…醋夫「桿麵棍K頭」打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結婚生子

全中運台東代表隊由饒慶鈴親自授旗　參與者每次補助500元

展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

桃園聯結車失控撞斷電桿！住戶停電　駕駛稱「陽光刺眼」肇禍

雲林婦冰屍377天終於入塔為安　慈善團體捐35萬元功德圓滿

阿嬤每天找鮮肉人夫到家「幫忙」　正宮發現真相心碎：我怎那麼笨

財經熱門新聞

大同「最強媳婦」傳奇　百年企業改姓

即／微星總經理墜樓亡　公司悲痛證實

微星老總2特質被欽點接班人

快訊／小英總統預購紙本三倍券　全台833萬名民眾跟進了

電競大廠MSI總經理江勝昌墜樓身亡　網震驚：「科技業壓力這麼大？」

微星總經理江勝昌突墜樓　公司發聲明說話了

微星總經理暨執行長江勝昌享年56歲　入職20年成創辦人徐祥重要左右手

一檔股票賺進百萬！　證券公司掃地阿姨的投資傳奇

緯創除息首日「股價大跌逾5%」　除息首日就貼息

搶不到三倍券刷卡加碼回饋？5業者無名額限制

即／威力彩13億獎號出爐　幸運兒是你嗎

台股1萬2行情！棄存金融股賺更大？

三倍券申購超踴躍！紙本第二波預購明天接力「超商優惠再加碼！」

謝金河認同柯「台灣經濟回不去」：有人掉隊垂淚

更多熱門

相關新聞

承購920MW發電量　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

承購920MW發電量　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

沃旭能源和台積電（2330）今（8）日宣布雙方正式簽署企業購售電契約，台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，這是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

美中各建供應鏈　台半導體優勢面臨挑戰

美中各建供應鏈　台半導體優勢面臨挑戰

傳台積電生產8000萬顆「A14處理器」

傳台積電生產8000萬顆「A14處理器」

台積電商業策略優異「歸功張忠謀建立2大優勢」

台積電商業策略優異「歸功張忠謀建立2大優勢」

台積電擬發139億元公司債

台積電擬發139億元公司債

關鍵字：

台積電再生能源離岸風電

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

即／美國正式退出世界衛生組織

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／大兒子一上客運門就關！母親背1歲兒苦追　司機下場曝

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

麥當勞高溫熱奶茶直燙孕肚　安以軒嚇到宮縮

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

愛莉莎莎突宣布：Dcard的大家再見

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

楊冠玉導演生前燦笑…李翊君崩潰死訊捨不得

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面