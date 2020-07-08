承購920MW發電量　沃旭能源與台積電簽署「全球最大企業再生能源購售電契約」

▲沃旭能源位在英國的Burbo Bank離岸風場。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



沃旭能源和台積電（2330）今（8）日宣布雙方正式簽署企業購售電契約，台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，這是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

沃旭能源表示，這次與台積電所簽署的這項企業購售電契約為期20年，並為固定供電價格，購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始，而風場完工商轉時程仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。



台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，台積電很高興能和沃旭能源合作，不僅擴大再生能源的使用，更共同為台灣的能源轉型及打造世界級的產業環境努力，實踐台積電身為企業公民對環境保護的綠色行動。



沃旭能源指出，透過與台積電的這項購售電合約，大彰化西南第二階段及西北離岸風場將在未來20年合約期間可確保售電價格，包括綠電憑證，該價格高於沃旭能源於2018年6月競標的得標價格，而這項購售電契約有助於大彰化西南第二階段及西北合計920MW競標離岸風場計畫的財務可行性。



沃旭能源全球風電事業執行長馬汀諾柏(Martin Neubert)表示，讚許台積電能領先業界採購再生能源，並且採取實際行動積極落實溫室氣體的企業減排目標，這項企業購售電契約的規模是前所未見，台積電展現出對再生能源最強而有力的支持。



沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)指出，沃旭能源與台積電簽署的企業購售電合約，凸顯沃旭能源在亞太區再生能源發展的先驅地位，而沃旭能源正在台灣全力建置大彰化東南和西南第一階段離岸風場，加上朝向往最終投資決定邁近的大彰化西南第二階段和西北離岸風場，已使離岸風電成為台灣從化石燃料朝再生能源轉型的重要碁石。

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