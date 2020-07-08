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嚇死人了！她早上在家附近慢跑　路旁驚見一顆腐爛人頭

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▲游泳,晨泳,夜跑,慢跑,跑步,運動,鍛鍊。（圖／視覺中國提供）

▲女子慢跑時意外發現人頭。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子早晨在聖彼得堡市(Saint Petersburg)慢跑時，意外在路上一草叢中發現一顆腐爛人頭，嚇得她立刻報警。警方表示，由於人頭腐蝕情況嚴重，目前還無法判斷性別，仍需進一步調查。

《坦帕灣時報》報導，女子7日上午7時在38號S路以西的31號S路附近一處草叢中發現人頭。警方發言人費爾南德斯(Yolanda Fernandez)表示，由於人頭腐爛十分嚴重，很難判斷性別以及人種，相信其他民眾經過時，也很認出那是一顆人頭，「許多人可能以為這只是動物，但報案女子認為它看起來很像人頭」。

費爾南德斯表示，「我們不清楚這顆頭在那裡待了多久，不過報案女子透露，她5日慢跑經過同一路線時，人頭沒有放在那裡，而6日她沒有慢跑」。警方目前已將人頭交由驗屍人員以獲得更多線索，並封鎖附近街道希望能找到剩餘遺體。

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