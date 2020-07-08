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影／金融股還能存股嗎？　分析師建議公股銀行優先考慮

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記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，各國央行紛紛降息，實施貨幣寬鬆政策，部分國家甚至出現負利率，使銀行獲利大受影響。許多投資人好奇，在台股站上「萬二」之際，存金融股還是個好選擇嗎？對此，分析師李永年建議投資人1至2年內別買金融股當存股，若真的要存金融股，公股銀行的股票是首選。

李永年今（8）日在《雲端最有錢》節目中指出，國人喜歡金融股的主因在於，銀行不會倒，且殖利率相對較高、會配息。「但現代投資人有個盲點，他們會將配股跟配息加在一起再除以股價來當作殖利率，但事實上，應該是只有配息才能當作殖利率。」

國人最喜歡的兩檔金融股玉山金（2884）與兆豐金（2886）的現金殖利率分別為2.79%及5.31%。李永年指出，作為公股銀行，兆豐金的殖利率表現當然很不錯，「如果真的要存金融股，公股銀行應該是首選。」而殖利率有6.71%的開發金（2883）投資人也可以注意。

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但李永年強調，還是不建議在這一兩年內買金融股做存股，其中一項很重要的原因就是，這次疫情實在拖得太長，很多中小企業撐不住。「我比較擔心的是，接下來可能會有一波倒閉潮，對於整個金融業就會有一些衝擊，再加上現在利率低，所以利差也降得非常低。」李永年建議過一兩年再考慮買金融股。

不過另一位節目來賓：財金系教授鄭廳宜則持不同看法，他認為金融股仍是做定存股最好的標的。「因為現在利率低，很多人開始不買台股，他們會買別的國家的股票，到銀行去買基金，這一定會增加它們（銀行）的手續費收入。」

此外，鄭廳宜表示新巴賽爾協定變革，對銀行股來說是一大利多，包括銀行資本計提可望下降、有利中小企業取得更優惠的授信、大型銀行減輕增資壓力，以及有助於銀行承作更多房貸業務。

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