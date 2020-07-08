裕國董事會決議向前董座楊連發行使歸入權　9/23再次召開股東會

▲裕國冷凍於6月24日股東會爆發推擠衝突，董事會決議將在9月23日再次召開股東常會。（圖／CTWANT）

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裕國冷凍冷藏公司（8905）本年度股東常會於6月24日流會後，董事長楊育偉緊急召集董事會，於7月7日召開且全體董監事均到齊，會中決議將於9月23日召集股東常會，且公告相關議案。依據裕國重大訊息公告，股東常會議案除沿用前次公告內容外，董事會一併決議擬依公司法第209條第5項規定，提請股東會向前董座楊連發行使歸入權。

裕國公司發出聲明表示，楊連發擔任裕國集團董事長兼總經理期間，同時開設食品製造公司楊名國際，並兼任該公司負責人，其與裕國皆為相同業務之公司，應依公司法第209條第1項規定向股東會說明並取得股東會同意。楊連發在未經股東會解除競業禁止之下，同時代理裕國公司與楊名國際交易，並由楊名國際與裕國公司競業，已違反競業禁止，全體董事為維護公司權益，全體同意提請股東會決議，依公司法第209條第5項，向前董座楊連發行使歸入權，也就是將楊連發競業期間之所得視為裕國公司之所得，並依法求償。

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新任董事長楊育偉表示，對於先前接獲股東質疑前董座召集股東會及受理獨立董事提名程序瑕疵問題，股東或許因此拒絕出席表達抗議，公司對於前次流會深表遺憾。但身為裕國董事長，責無旁貸儘速召集董事會，幸獲全體董事支持召開本次股東常會，也再次感謝董事會對於公司的支持。

有關向前董座楊連發行使歸入權一案，楊育偉沈痛表示，維護公司及全體股東權益為第一要務，也希望前董座能主動履行賠償義務，避免影響公司及全體投資人之權益。

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