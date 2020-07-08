工商協進會提四大建言復甦經濟　應積極協商邊境開放事宜

▲工商協進會理事長林伯豐(左)、桃園市長鄭文燦(右)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（8）日邀請桃園市長鄭文燦分享桃園防疫紓困過程，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣疫情雖然已經趨緩，政府雖陸續推出振興紓困措施，但整體經濟復甦仍未恢復到一定水準，因此工商界期盼政府可加大紓困振興力道。

雖然台灣超前部署得宜，因此疫情相比全球來說較為穩定，不過，林伯豐也提出隱憂，目前全球各國大多還是封城情況，台灣又是以外貿為導向的經濟體，可想而知台灣經濟一定會受到影響。

請繼續往下閱讀...

林伯豐說，雖然政府陸續推出紓困振興措施，但國內外需求仍未恢復正常，景氣復甦緩慢，因此工商業也向政府呼籲希望可以加大紓困措施振興力道，對於上市櫃公司的正常融資，應積極給予支持以帶動經濟，中小企業紓困融資，則應政策明確、程序透明、手續更簡化。

另外，林伯豐也說，也需要加速與各國政府協商邊境開放事宣，建議可採平等互惠原則，並採用相同的檢疫標準，另優先開放商務人士往來，缩短或取消居家隔離天數。

對於商務人士是否可以解封，鄭文燦表示，目前台灣對於外國人的留居相關政策都不太友善，自己去了解過後也確實是如此，台灣確實在經商的友善度真的不夠，中央目前也很努力地去談平等互惠原則，不過細節都還是需要討論，但他認為大原則上商務人士確實是要列為第一階段恢復的重點。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身