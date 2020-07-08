柯P被切割！　財經專家提3大論點駁：我與柯市長觀點全然不同

▲財信傳媒董事長謝金河否認與台北市長柯文哲持相同觀點。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

台北市長柯文哲日前表示「台灣經濟回不去！」，財信傳媒董事長謝金河後來引述柯P的話，在臉書發表了一篇文章；不過，謝金河事後又在臉書發文指出，其實他的觀點與柯市長全然不同，柯市長是全然否定台灣、看壞台灣，他則是看好台灣的未來。

謝金河最新發文表示「我說未來的世界經濟，不是L型，也不是U型，而是Y型，我也引了一段柯文哲市長的話『台灣經濟回不去！』很多媒體轉載我的文章，標題都說我認同柯市長的看法，其實我的觀點與柯市長全然不同。」

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謝金河指出「我說的台灣經濟回不去，指的是舊經濟型態，沒有創新的企業，或者是過去30年靠著政商關係，游走兩岸、靠特權牟利的台商」。

謝金河接著指出，這種回不去的經濟型態，像1966年高雄加工出口區，後來有楠梓加工區、林園石化工業區、小港的鋼鐵產業，如今都回不去了；而楠梓加工區現在有日月光、楠梓電、界霖、華泰電子、國巨，反而像是科技產業聚落，這些年台灣經濟漸入佳境至少有幾個原因。

▲楠梓加工區形成科技產業聚落。（圖／記者洪正達攝）



一、過去30年中國大陸經濟大起，台商在90年代低檔切入，現在高檔獲利出場，是投資中國的最大贏家；過去30年台灣經濟不好，是因為台灣的人、錢全跑了，現在錢從四面八方回流，台灣要再壞不容易。

二、台灣產業轉型奏效，過去台灣的代工產業常常被笑是毛三到四的「慘業」，也就是毛利率只有3％、4％，現在一大堆公司毛利率都是30％、40％，IC設計幾乎都從40％起跳，驚人的大立光毛利率70％，這是世界級的紀錄。過去台灣的面板、太陽能、LED被中國政府補貼，殺得哀嚎遍野，如今業者懂得避免攖其鋒，毛利率逐漸改善，台灣的高附加價值產業鏈成型，競爭力也升級。

三、台灣在數位轉型及投下資本提升研發支出，很多企業顯現成效，而這些年美國大企業，如Apple在龍潭的Mini Led、微軟、Amazon、Google及FB紛紛設立台灣基地。竹北生醫園區充滿了年輕人的創業活力，台灣年輕一代在新創的努力，也許很多年紀大的長輩不知道。

謝金河欣慰地表示，「這是充滿活力的台灣！新時代的巨輪轉動，舊型態的台灣經濟當然回不去了！」

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