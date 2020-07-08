工商協進會理事長林伯豐：政府需加重振興力道　免繳所得稅者應可被加碼

▲工商協進會理事長林伯豐(左)、桃園市長鄭文燦(右)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（8）日邀請桃園市長鄭文燦分享桃園防疫紓困過程，工商協進會理事長林伯豐在會前受訪時表示，這次的疫情導致經濟下滑、GDP下修，雖然主計總處認為今年台灣GDP還是可以保1，但台灣如何在疫情過後，在振興經濟方面可以快速達到以往水準，這將會是政府最大的挑戰。

林伯豐指出，自年初新冠肺炎疫情爆發後，造成全球經濟大幅衰退，世界銀行、OECD及聯合國等國際機構皆表示，全球經濟恐出現自1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退，IMF則是把全球經濟成長率大幅下修至-4.9%(台灣-4%)，並示警全球經濟可能需要2-3年才能恢復到疫情前的水準。

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由於疫情的關係，導致先前有斷鏈危機，對此林伯豐則說，目前台灣還未出現這個情況，不過這還是一個隱憂，例如電力供應是否能足夠，電價也不應該太過高，目前台灣企業也都把供應鏈轉換成短鏈模式，因此在這方面台灣還算是有優勢。

另外，林伯豐也提到，目前也還未考慮到分散風險這個選項，雖然有不少台商在中國大陸設廠，在這次疫情中也受到衝擊，不過目前這些企業會先以把供應鏈轉成短鏈為主，也就是把商品轉從外銷轉為內銷，不然就是要把這些產業鏈外移到更合適的地點。

最後，林伯豐也呼籲政府在紓困方面應該要加重力道，舉例來說這次振興預計受惠民眾達1200萬戶，接下來也應該要在這次申報所得稅上不須繳稅的民眾，加碼給予振興優惠。

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