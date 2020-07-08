狼父「頭埋雙腿間」下手！夜半摸遍私處大腿…她驚醒崩潰吼　最新判決曝光

▲狼父兩度對親生女兒伸出魔爪。（圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名60歲男子過去2年多來兩度對16歲親生女兒伸出狼爪，不但在半夜把孩子叫進房間睡覺，伸手「按摩」女兒大腿，甚至把頭部放在女兒大腿之間，隔著衣物非禮女兒私處，這讓女兒事後憤而報警處理。根據法院最新判決結果，被告因年過50歲逃過鞭刑，最終被判處19個月有期徒刑。

新加坡媒體聯合早報報導，該名16歲未成年少女2019年5月18日凌晨在客廳睡覺，他的父親見狀就把女兒叫進房間一起睡覺，她便隨著父親的腳步走進房間。殊不知，她睡到一半時，突然驚覺有人正在摸她的大腿，睜眼發現伸出魔爪的人就是父親，當場嚇得大叫並衝出房間。

只不過，事情並未就此落幕。時隔2個月，該名男子再度發現女兒睡在客廳，便上前幫女兒「按摩」，這次除了伸手觸摸小腿和大腿外，更把頭部放在女兒雙腿之間，甚至隔著衣服非禮她的私處。當時正在熟睡的女兒立刻嚇醒，對著父親狂吼一波之後，讓他當場逃回房間。事發後，該名少女選擇報警處理。

提告方認定，該名男子的舉動不但是背棄女兒信任，甚至還趁著女兒熟睡時下手。被告已於7日認罪，被判處19個月刑期，坦言極度後悔犯下非禮女兒的過錯，承諾未來出獄後將會搬至別處，直到女兒原諒才會回家。