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病例激增！澳洲墨爾本「重啟封鎖」為期6周　總理：考慮限制海外公民返國

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▲澳洲,墨爾本,封鎖,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲澳洲維多利亞州近日新冠肺炎感染數激增，首府墨爾本再度實施封鎖。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲維多利亞州近日新冠肺炎疫情再起，每日新增病例屢創新高。州長安德魯斯（Daniel Andrews）於7日晚間宣布，首府墨爾本（Melbourne）將於8日晚間起重新實施封鎖，預計為期6周，以避免病毒持續蔓延，甚至釀成第二波疫情。另外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也於8日表示，當局正在考慮限制海外公民的返國人數。

安德魯斯表示，墨爾本市區與鄰近的米切爾郡（Mitchell Shire）於8日晚間11時59分起重啟封鎖、禁足令與邊界管制，除非外出購買日常用品、照顧孩童、運動或者工作，否則居民將不再被允許任意離開住家，預計為期6周。

此外，幾周前才恢復營業的咖啡廳、餐廳將只能開放外帶與外送。美容與個人服務、文化與娛樂產業停止營業。學校將把假期再延長一周，只有高中與職業學校學生將如期於13日返回校園。

▲澳洲,墨爾本,封鎖,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲墨爾本市區再度實施嚴格封鎖，預計為期6周。（圖／路透）

安德魯斯表示，這種病毒彷彿是一場「公衛野火」，而維州疫情已經來到轉捩點。他坦言，沒有人希望再一次實施封鎖，「但我們必須面對現實情況，做出任何其他的事情，都可能會有致命後果。」

此前，墨爾本附近的十幾處近郊已經重新實施地方封鎖，當局6日宣布，維州與新南威爾斯州（NSW），也就是澳洲人口最多的兩州州境將於7日晚間關閉，試圖把將維州與國內其他地區隔離。

▲▼澳洲墨爾本新冠肺炎（COVID-19）病例數激增。（圖／路透）

▲澳洲總理透露，當局正在考慮限制海外公民返國人數。（圖／路透）

另據《路透社》報導，莫里森8日透露，澳洲疫情緊急小組將考慮限制海外公民返國人數。他也說，雖然維州因為感染數激增而再度實施封鎖，但當局目前沒有計畫要讓全國仿效這項政策。

維州近日再掀疫情，6日通報127例，打破紀錄，7日又新增191人確診，再創新高，全州已經2800多人染疫，22人死亡。根據約翰．霍普金斯大學數據，澳洲自從疫情爆發以來，累計8,886例確診、106死。

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