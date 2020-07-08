印度「瑞德西韋」流入黑市　價格翻漲7倍高達新台幣一萬八

▲ 瑞德西韋因先前被發表能加快新冠肺炎患者的康復期，被視為救命解藥。（圖／路透）

實習記者張呈緯／綜合報導

印度德里一名男子出現嚴重的高燒與咳嗽，經過醫院檢測後，確診為新型冠狀肺炎，若想救命就必須購買「瑞德西韋」作為治療用藥。但他的姪子Sharma表示，瑞德西韋的供應量嚴重不足，根本沒有任何地方有庫存，自己只好在黑市用原價7倍的金額才取得。

根據BBC報導，瑞德西韋在印度的官方定價為一劑5,400盧比（約新台幣2,600元），而黑市的價格卻已經炒至30,000盧比（約新台幣1.4萬元），有人甚至開到38,000盧比（約台幣1.8萬元），價差高達7倍 。以療程來看，患者一般需服用5至6次，在一藥難求的情況下，很多患者只好花掉畢生積蓄，一次次購買黃牛藥，以求保住一命。

瑞德西韋因先前被發表能加快新冠肺炎患者的康復期，一時間造成轟動，被視為救命解藥。消息一出，各國就開始大力掃貨，在供應不足的情況下，印度被傳出有瑞德西韋流入黑市，有人企圖利用藥品缺貨之際，賺取高額暴利。

負責研發與生產瑞德西韋的美國藥廠吉利德（Gilead）表明，當初曾同意印度4家藥廠進行生產，分別為 Cipla, Jubilant、ife Hetero Drugs和Mylon，但目前為止，只有Hetero進行生產。

Hetero的銷售副總裁表示，目前已將20,000劑的瑞德西韋分配給5個省，而當初生產時都是依指定分配給不同醫院，對於藥品為何流出原因並不清楚。