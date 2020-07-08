前友邦驚爆大屠殺！180人遭「蒙眼+雙手反綁」爆頭亡…屍棄田野街道

▲台灣前友邦國家、位於西非的布吉納法索境內一座城鎮驚現180多具男屍！（示意圖／CFP）

實習記者劉雪兒／綜合報導

位在西非內陸的前友邦國家布吉納法索（Burkina Faso）的北部城鎮吉博（Djibo），驚現至少180具男性遺體，且死者大都矇住眼睛、雙手綁緊被爆頭而亡。人權觀察組織（Human Rights Watch）推測，這些人可能是遭到政府處決。

根據《路透社》報導，人權觀察組織今（8）日刊出報告，指在布吉納法索的北部城鎮吉博，有多個公墓出現許多遺體，至少有180具屍體。報告指出，這180具男屍體可能是去年11月至今年6月之間死亡，死者都被蒙住眼睛、雙手綑綁，被槍殺爆頭身亡，成堆、成堆的遺體被丟棄置在道路、田野、空地上。組織透過衣服和身體特徵推斷出，大部分死者是富拉尼人或佩爾族人，呼籲政府進行適當的挖掘，將屍體歸還給家人們，並嚴厲追究執法者的責任。

▲布吉納法索自2015年以來，就陷於伊斯蘭聖戰份子的動亂之中。（圖／路透）

人權觀察組織推測指出，現在訊息都指向當局政府安全部隊，可能進行了大規模的非法處決行動，因此必須進行公正的調查。而布吉納法索國防部長賽伊（Moumina Cheriff Sy）回應說，這起大規模處決可能是聖戰份子所為，他們穿著偷來的軍服和後勤設備實施進行屠殺，再加上人們很難區分出差異性。

布吉納法索是西非內陸國家，全部國土都位於撒哈拉沙漠南緣，是低度開發國家，同時也是識字率最低的國家之一，自2015年以來就陷於伊斯蘭聖戰份子的動亂之中。