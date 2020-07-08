渣打：美元指數未來一年可能下跌5%至7%　推美元活存年息加碼最高1.3%

▲隨著各國紛紛採取降息措施，市場上美元高利存款難見2字頭。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣疫情趨緩逐步解封，但全球情勢未見明朗，金融市場仍面臨潛在波動壓力，渣打銀行預期強勢美元時代將終結，但仍建議投資人應持續採取多元平衡布局策略，以持有美元分散風險。

隨著美國經濟基本面優勢不再、美元利差優勢消退、各國央行採取寬鬆貨幣政策救市，削減美元避險需求，渣打銀行預期，美元將轉趨弱勢，未來12個月美元指數可能會下跌5%至7%。

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儘管今年受到疫情影響，各國掀起降息潮，市場上美元定存專案已難見到2字頭，不過美元仍是國人偏愛的外幣投資選項之一，目前以星展銀行1個月期美元定存專案，利率達1.45%最高，而其他銀行也陸續推出超過1%的利率優惠。

其中，渣打銀行這次推出的「活利存友會」美元活存加碼專案，即日起至2020年9月30日止，只要在專案期間完成登錄，並存入美元新增資金，依帳戶月平均餘額計息，活存年息最高可加碼至1.1%。

若為渣打銀行全新開立外幣帳戶新戶或既有客戶成功推薦一位好友成為渣打優先理財客戶，可再享年息額外加碼0.1%；另外透過線上換匯達滿額，再額外加碼0.1%，合計美元活存年息最高可達1.3%。渣打銀行指出，參加「活利存友會」活存專案資金不綁約，讓客戶也可保有資金靈活運用的彈性。

此外，渣打銀行於7月份也提供多種外幣定存方案，3個月期美元定存，可享年利率1.2%；6個月期人民幣定存可享年利率1.8%。