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迎A股牛市　投信：A50投資買點到

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▲上海證券交易所。（圖／達志圖庫）

▲上海證券交易所。（圖／達志圖庫）

記者陳心怡／台北報導

A股近期持續上漲，上證指數從疫情後2646點的低點，反彈至3332點，漲幅達25.9%，７月以來則上漲達11.23%，市場上漸漸有了「牛市已至」的聲音，國泰投信認為，從評價面與資金來看，Ａ股具備長期投資價值。

國泰中國A50正2(00655L)經理人游日傑表示，近期陸股火熱，首先來自於市場信心回籠，其中，中國金融股評價面相對偏低，且今年以來漲幅落後，在市場信心回籠下，帶動金融股補漲行情，不論證券、銀行或保險類股漲幅皆相當驚人。

請繼續往下閱讀...

此外，中國6月財新PMI數據持續全面回升，其中服務業PMI更上升至58.4，創2010年4月以來新高，顯示隨疫情獲得控制，經濟解封後配合官方祭出多項刺激性政策，使景氣已快速自疫情陰霾中恢復。隨經濟回穩，及投資信心回升，7月以來北上資金連續3日淨流入突破百億人民幣大關，全球資金派對持續，投資人有加速佈局陸股的跡象。

國泰投信表示，陸股中長期投資買點到，操作上可選擇國內追蹤A50指數的ETF，快速進場，ETF連結富時中國A50指數，均為滬深兩市流通市值前50大的優質公司，其中包含貴州茅台、招商銀行、格力電器、中信證券等知名公司皆為重要成分股。相較上證指數與深證成指，富時中國A50指數已率先突破前波2015年高點，大型藍籌股投資報酬可期。
 

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