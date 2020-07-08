醫美大亨反擊！公布影片控「美魔女正宮偷腥」　進出摩鐵摟肩親親

圖、文／鏡週刊

在台北市小有名氣的亞欣醫美診所，上月初遭檢警查獲使用非法醫美儀器及針劑，負責人謝秉峻從醫美大亨淪為刑事嫌疑犯，如今又遭妻子控訴，侵占公司營收2億元，還偷吃妻子的女星閨密。對此，謝男駁斥強調，妻子所述都是不實指控，「公司是我獨立出資成立的，我也沒有外遇，外遇的是她！」

▲謝男反駁妻子一連串控訴，更拿出徵信社跟拍畫面，反控妻子才與其他男子搞外遇。（圖／鏡週刊提供，下同）

謝男拿出影片向本刊表示，他去年底委託徵信社跟拍妻子，結果拍到妻子和一名男子進出汽車旅館的畫面，「她跟其他男的親親，我目前沒有對男子提告求償，只針對妻子部分，向法院提起離婚訴訟，只希望事情快點解決」。

▲謝妻被拍到與一名男子從建築物走出後，該男子竟一度狀似緊摟謝妻的肩膀，關係似乎相當親密。

謝男和妻子去年間感情生變，謝妻5月間要求謝男交回診所公司帳戶，但遭到謝男拒絕，2人就此翻臉。謝男提供的影片，顯示拍攝時間為去年12月13日。

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