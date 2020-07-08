德州鮮切牛排逆勢展店「三個首創」 北軒集團開發冷凍新品下半年搶市

▲德州鮮切牛排Texas Roadhouse新光店為2020年除美國以外海外市場的第一家新展店。（圖／北軒提供）

記者林淑慧／台北報導

迎向防疫新生活，餐飲業逆勢展店搶市。北軒餐飲集團今（8）日宣佈本月中旬於桃園新光影城開出德州鮮切牛排新門市，為美國總部今年第一家海外展店，董事總經理李宏智表示，北軒亦看好冷凍食品商機，內部成立專責部門開發新品，同時洽談新通路，下半年可望挹注營運。

李宏智表示，德州鮮切牛排Texas Roadhouse新光店為2020年除美國以外海外市場的第一家新展店，更是品牌首度插旗桃園，店內約120坪為全球最小坪數門店，亦為全球第一家開放式廚房的德州鮮切牛排。

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疫情重創全球餐飲市場，在這波餐飲寒冬下，德州鮮切牛排Texas Roadhouse上半年較去年同期下滑10%，李宏智表示，從營運、財務、行銷三大面向，進行許多符合市場需求的彈性調整，也強化外送爭取更多營運渠道。目前台灣疫情逐漸趨緩、國內消費力道成長，我們對下半年整體環境很樂觀，也倍具信心。

德州鮮切牛排Texas Roadhouse針對市場改變，快速檢視與調整品牌策略，除落實高規格防疫措施，提供安心用餐環境，同時從三大面向彈性應對疫情、逆勢突圍。

李宏智指出，在營運策略上定調節流第一，於疫情期間，餐廳端超前部屬，在不影響營運操作的原則下先進行庫存盤點，再來減少餐廳庫存，調整餐廳庫存比例，做到節流效應最大化。人力成本上，因應來客數作人力彈性控管，調整正職/兼職人員工作時數、提高生產力。

財務策略上以「現金為王」，減少所有非急迫及必要的採購成本，與供應商重新談判採購條件與成本。並檢視餐廳成本結構，積極與各商場、房東討論租金抽成的期間性調整，以利度過餐飲業最艱難的時刻。

對應疫情市場迅速變化，行銷策略採取快速調整、主動出擊為方向。包含前期觀察疫情即將進入警戒，外食人數明顯減少，行銷布局著重在外帶外送商機，包含:餐盒的研發、調整外送菜單、外帶相關活動規劃等，針對餐廳內用也適時地提供促銷活動，刺激客人到店消費。當後期疫情趨於緩和，行銷策略則將重心轉為各店的在地商圈行銷(Local Store Marketing)與熟客經營(Royalty Program)，透過餐廳的在地經營、舉辦VIP event等，先吸引熟客與在地客群搶先回流，提升業績。

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