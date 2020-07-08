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星展馬鐵英：美中各建供應鏈　台灣半導體優勢取決未來關鍵10年

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▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲星展表示，在中美關係緊張下，台灣半導體業面臨短期和長期挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（8）日發布「台灣：後疫情時代下科技業的契機與挑戰」研究報告，台灣雖擁有全球領先的半導體製造能力，但短期仍面臨中美關係緊張的附帶損害挑戰、嚴重依賴大陸市場銷售，台灣優勢是否會減弱，這將是未來10年的問題。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣擁有全球領先的半導體製作技術、半導體供應鏈和雄厚的科技與投資能力，面對後疫情時代下的科技契機，台灣處於絕佳位置，但疫情也讓資訊技術貿易保護主義和國族主義風險升溫，尤其中國與美國之間矛盾遽增，這樣拉鋸的國際情勢，也將為台灣的電子產業帶來短期和長期的挑戰。

請繼續往下閱讀...

馬鐵英分析，短期內中美關係緊張，可能會破壞現有的供應鏈，連帶對台灣造成附帶損害，如今台灣半導體廠商仍依靠美國上游IC設計、半導體製造設備與化學材料的供應，台灣最多有80%的智慧財產權進口來自美國，代表台灣容易受到美國減少先進技術供應的影響。

此外，台灣半導體廠商也嚴重依賴大陸市場銷售，單是大陸、香港約占台灣電子零組件出口的60%。如此一來，意味著台灣也很容易受到北京市場准入限制措施的衝擊。

從長遠來看，馬鐵英認為，中美雙方建立半導體供應鏈的急迫性，可能會擠壓到台灣，台積電為響應美國政策，5月宣布投資120億美元赴亞利桑那州建5奈米廠。另一方面，北京也希望台灣半導體廠商能將更先進的業務移到大陸，並提供具有競爭力的薪酬吸引人才。

馬鐵英說，台灣雖擁有全球領先的半導體製造能力，但隨著美國、大陸的趕上，台灣優勢是否會減弱，這將是未來10年的問題。

不過，受惠於全球在新冠肺炎疫情下對資訊與通信科技（ICT）產品與服務需求增加，台灣科技業今年以來營運表現良好。馬鐵英指出，雖然購買電腦和消費性電子產品可能只是一次性的消費行為，但全球對數位化和自動化的需求在疫情過後可望持續提升，進而為電子產業增添動能。

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