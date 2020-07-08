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大立光9日召開線上法說會　下半年有望靠蘋果iPhone 12翻盤

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▲大立光將在9日召開線上法說會，由執行長林恩平主持。（圖為台中大立光新廠／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

股王大立光將在9日舉行線上法說會，由執行長林恩平主持，除了第2季的毛利率表現之外，將發表第3季最新展望，以及說明蘋果新機iPhone 12拉貨動能、本季旺季表現及新廠進展等相關議題。大立光日前公布，6月營收為新台幣41.36億元，月增7%，年增1%，終止連續兩個月衰退。

線上法說會將公布第2季財報，上半年受到疫情、高階手機銷售及美國對華為的影響，上半年營運表現相對較弱。但法人認為，第2季將會是今年的谷底，第3季有機會翻盤，蘋果iPhone 12新機可望從8月開始拉貨，三星投單狀況、高階7P（七片塑膠鏡片）、8P（八片塑膠鏡片）出貨趨勢，以及新廠擴產計畫等，下半年有望一躍而起。

請繼續往下閱讀...

大立光表示，6月營收較原先預期的拉貨依舊疲弱稍稍好一些，年增也轉為正成長，第2季營收126.85億元，寫近5季以來新低；累計上半年營收258.65億元，年增8%，「依目前況來看，7月營收預估與6月相當，下游客戶需求依舊較淡。」法人擔心，若7月營收與6月相當，無法突破50億大關，大立光今年全年營收很難維持正成長。

根據大立光6月出貨產品結構觀察，800萬以上至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬至2000萬畫素產品占比40%至50%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品占比10%至20%。

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