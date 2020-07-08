台股多頭續航！IC設計、伺服器、蘋概股、5G成焦點

▲適逢電子拉貨旺季，法人看好IC設計、伺服器、蘋果與5G設備相關類股。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳心怡／台北報導

新冠疫情肆虐至今尚未有減緩趨勢，市場對於疫情恐慌程度應該不會回到3月份情況，保德信投信認為目前最壞情況已過，全球經濟正邁向復甦之路。隨著各國仍維持寬鬆，這場資金行情盛宴讓台股後市仍充滿想像空間。整體而言，適逢電子拉貨旺季，因此特別看好IC設計、伺服器、蘋果與5G設備相關類股。

目前市場資金陸續回流新興市場，儘管今年以來外資在新興亞太區仍呈現賣超，但觀察外資回流資金率先回補印度與台灣股市。保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於台灣基本面相對穩定，經濟成長位於亞洲國家前段班，且台股殖利率高居第一，成為外資回流主要原因。觀察6月份外資由賣超轉為買超，加碼台股841億，新台幣成交量也同步反大，顯見外資積極回流。

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觀察過去外資賣超後回補台股水位，在2012年與2019年比重分別約52%、68%，若將各國主權基金因疫情本身受創情況下來評估，葉獻文認為資金回補效應可能不若以往，外資回補比例以50%來保守估算，估計未來一年回流資金約2,800億新台幣，扣除6月份回補部分，外資尚有2,000億回補空間。

展望7月台股預期將持續震盪上行，由於本月將有許多重量級企業將進行除息，進而可能間接影響台股震盪，但維持台股多頭格局不變。產業方面，由於生技類股兼具經濟與防疫唯一解方，加上本月將有生技論壇和生計展開跑，短期內生技類股將為市場焦點；另下半年財政振興措施上路，內需缺口可望縮減，配合收入持穩、儲蓄上升的情勢，預期內需消費可望觸底回升。

此外，華為禁令預估將在Q4開始對供應鏈產生影響，這將可能對台灣IC設計類股產生轉單效應，另蘋果將有可能在高階手機部分取得更高市佔率，這將有利相關供應鏈表現。整體而言，適逢電子拉貨旺季，持續看好IC設計、伺服器、蘋果與5G設備相關類股。鑒於經濟復甦、外資回補行情，以及解封復甦題材效應，台股後市依然看好。