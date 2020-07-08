宣布確診　巴西總統突「摘掉口罩」對記者比讚：我很好！

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）宣布確診時，突然把口罩摘下。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於7日接受新冠肺炎篩檢，結果呈現陽性。他接受現場採訪，證實確診消息，卻突然將口罩摘下，對著記者們比讚，「看看我的臉，我很好」！巴西疫情仍在蔓延，目前累計166萬人確診，位居世界第三。但波索納洛不斷淡化疫情嚴重性，曾宣稱新冠肺炎只是「小流感」，他就算染疫也不必擔心。

綜合BBC等外媒報導，波索納洛在電視現場採訪中，證實確診新冠肺炎，話說到一半，卻突然往後退了一步，摘下口罩，豎起大拇指，對著記者們比「讚」，「看看我的臉，我很好！」他緊接著表示，「一切都很好，謝謝每一個為我祈禱、為我加油的人，我很好，謝謝上帝！」

Brazil's President Jair Bolsonaro, who repeatedly played down the risks of Covid-19, has tested positive



He took the test, his fourth, on Monday after developing symptoms, including a high temperaturehttps://t.co/mq63Ta66v4 pic.twitter.com/LxL9VHct8d — BBC News (World) (@BBCWorld) July 7, 2020

65歲的波索納洛5日開始感覺有一點不舒服，情況在隔日（6日）進一步惡化。他表示，感覺自己生病了，很疲倦，還有一點肌肉痠痛，6日下午稍晚，體溫已經高達攝氏38度，「因為這些症狀，我推測我可能染上新冠肺炎」。

波索納洛與醫生決定前往首都巴西利亞（Brasília）的軍醫院，接受檢測與電腦斷層掃描，但「我的肺部很乾淨」。他透露正在服用醫療團隊開立的奎寧（hydroxychloroquine）與阿奇黴素（azithromycin），雖然受訪前一天半夜醒來許多次，但午夜過後就好轉很多，「我必須說，我感覺很好」。

巴西疫情持續惡化，目前累計166萬例，6.6萬死亡病例，確診數量高居全球第三。但是，波索納洛不斷宣稱新冠肺炎只是「小流感」，3月更曾表示，自己「身為一名運動員」，即使感染也「沒什麼好擔心的」。他疫情期間仍常不戴口罩出席大型活動，走入人群與支持者近距離接觸，參與反封鎖遊行，也持續推動重啟經濟，因此飽受批評。

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