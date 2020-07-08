財長蘇建榮：賦稅署女力「六朵花」續綻放　男性同仁加油

▲財政部女性首長們。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日舉行聯合交接典禮，包含新任的賦稅署署長許慈美、新任的台北國稅局長宋秀玲以及新任的中區國稅局長吳蓮英宣誓就職；財政部長蘇建榮表示，賦稅署還是維持「六朵花」，男性的同仁包含他自己也要加油努力了。

而蘇建榮口中賦稅署維持六朵花，包含賦稅署署長外，五區國稅局局長宋秀玲、吳蓮英；另外北區國稅局長王綉忠、南區國稅局長盧貞秀以及高雄國稅局長蔡碧珍皆為女性。

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而值得注意的是，賦稅署兩位副署長也都是女性包含李怡慧和由原財政人員訓練所所長樓美鐘接任。

▲財政部長蘇建榮今日致詞時也笑稱，財政部的男性員工也要加油了！（圖／記者吳靜君攝）

蘇建榮致詞中也提到，許慈美曾任台北國稅局、中區國稅局長，也曾任新北市稅捐稽徵處長，從基層歷練推動稅務服務獲得各界的肯定。

宋秀玲的長才則在國際稅務，在中區國稅局長期間，因應境外資金回台的台商推動客製化的服務，深獲會計師與台商的肯定；而台北國稅局轄區內有許多國際總公司、國際分公司等稅務需求，且是賦稅最多，任局長將要負起重任。

吳蓮英對於中區相當熟悉，過去也曾任台中市政府地方稅務局局長，擔任此職務絕對沒有問題；蘇建榮也特別提到，吳蓮英的丈夫現任財政部政務次長阮清華也曾任中區國稅局局長，夫妻皆擔任過同一職位是很難打破的紀錄。

蘇建榮表示，現在賦稅署還是維持「六朵花」，所以財政部的男性也包含他自己要加油，新任的首長也期望他們可以繼往開來，為機關與單位注入新的形象和契機，尤其今年經濟深受新冠肺炎（COVID-19）衝擊情況嚴重，大家更要一本初衷、全力以赴執行財政政策。