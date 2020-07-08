遭「擬眼鏡蛇」攻擊！男以為被咬快死　一路飆速123公里往醫院

▲吉米向警察告知被毒蛇攻擊的事情，最後還不忘問對方說，「你能體會我現在的感受嗎？」（圖／翻攝自QLD警局臉書）

實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲昆士蘭省27歲吉米（Jimmy）7日開車時，發現一條具有毒性的「東部棕蛇」（Eastern brown snake）爬進車內，然後開始纏繞他兩腿之間，他以為自己被咬傷身中劇毒，於是先將蛇刺死後，便以123公里時速一路飆往醫院。

根據CNN報導，吉米當時在高速公路開著卡車，注意到車內有一條爬行動物後，認出牠就是咬死很多澳洲人的東部棕蛇，便開始調整雙腿的位置，沒想到蛇竟開始纏繞他兩腿之間，開始進行攻擊，以為自己被蛇咬到，便迅速拿小刀子刺死蛇。

▲俗稱「東部棕蛇」的擬眼鏡蛇，是世界第2毒的陸棲蛇。（圖／翻攝自QLD警局臉書）

吉米當下誤以為自己身中劇毒，便以123公里時速一路飆往醫院，不過卻被警方以超速為理由攔下。吉米驚恐的交代事發經過後，警察便到卡車後方檢查蛇的屍體，確認吉米沒有說謊。在警員安撫下，吉米的情緒才逐漸恢復穩定，坐在地上等候救護車，所幸經醫師檢查後，確定吉米只是驚嚇過度，「東部棕蛇」並未咬傷他，因此沒有任何中毒現象。

東部棕蛇（Eastern brown snake）被稱為是世界上第二毒的蛇，僅次於劇毒的內陸太攀蛇，其體長最長可達2公尺，一旦被咬，短短幾分鐘內就會心臟衰竭死亡，澳洲毒蛇致死案件中，有4成是出自牠。