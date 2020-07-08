數位振興三倍券防詐騙3招　專家教你守住荷包

▲政府發放振興三倍券，也提供了數位通路，像是行動支付、信用卡、電子票證等，並且許多業者也提供優惠，這也成為有心人士的溫床。（圖／經濟部提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券7月1日開始預購，首波總預購人數已經達到了900多萬人，其中紙本預定比重超過八成，數位綁定僅只有14.3%，未達兩成。KPMG數位科技安全服務執行長謝昀澤表示，數位綁定的比例較低，可能與消費者對於數位使用不熟悉以及資安風險的憂慮。

謝昀澤表示，每逢大規模數位應用時機，就是金融科技犯罪集團潛在的商機，近期與振興三倍券使用相關的假預約、假行銷、假代領與假抽獎等多種假網站也就因應而生，特別是政府為了新冠肺炎（COVID-19）疫情提出的振興政策，民眾多半缺乏正確的資訊且對疫情後小確幸的渴望，更是成了有心人士利用的數位振興三倍券進行各種網路犯罪。

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因此，謝昀澤以網路預約、數位領用和行銷活動等三個步驟，說明消費者自保的重要資安三招，只要消費者注意這些資安事項，就可以安全綁定、免排隊、免出門還可以賺取各通路的數位優惠。

一，預約時到官網：民眾要到振興券官網，再以官網所引導的方式登錄，避免直接點選來路不明的電郵或社群連結。

二，領用時防盜刷：如果以行動支付進行數位振興三倍券領用，消費者必須做好手機防護措施，包括盡可能保護個資、信用卡的資訊，避免改機例如對 Android⼿機進⾏Root或對Apple手機進行越獄；以及隨時更新手機作業軟體到最新版本、避免安裝不明軟體。

更重要的是，消費者要選擇經過APP資安認證的支付業者，合格名單可到行動應用資安聯盟官網查詢(https://www.mas.org.tw/app_cert_list.php)

三，中獎時要確認：上網綁定預約振興券或以行動支付、信用卡、電子票證等數位方式領用振興券，有許多業者都會舉辦抽獎活動，如果有收到中獎通知，民眾要謹慎查證、並且確認。

KPMG安侯建業會計師事務所表示，雖然信用卡、電子票證與行動支付業者都可以透過事後追討的方式追回不合規範的消費額度，但也要留意可能衍生的爭議與處理成本。