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川普遭姪女爆靠作弊進常春藤　白宮：荒謬的假指控

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普遭姪女瑪莉．川普（Mary Trump）在新書中爆料當年付錢請朋友代考SAT。（圖／路透）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國總統川普遭姪女爆料，因為在50年前付錢找朋友代考美國大學入學考試SAT（Scholastic Assessment Test），才順利被美國長春藤聯盟的賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）錄取。

這是川普姪女瑪莉.川普（Mary Trump）在她的新書「太多且永遠不夠：我的家人如何創造世界上最危險的男人」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man）中，抨擊川普的其中一項指控。

白宮對此表示：「這項荒謬的指控是假的！」其新聞秘書凱萊.麥肯尼（Kayleigh McEnany）於7日向記者宣稱，雖然尚未讀過此書，但知道這是一本充滿「虛假」的書。儘管如此，身為心理學家的瑪莉聲稱自己的叔叔在大學入學考試中作弊，付錢給了一個成績優異的孩子替他參加SAT考試。

瑪莉在書中寫到：「唐納（Donald）從來不缺錢，他給了他的伙伴一筆可觀的數目。」

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