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疫情衝擊以來首次！　無薪假人數減少5990人、家數也減少488家

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▲▼勞工,電線桿,輸電管線,電力維修,高空作業車,地下管線作業。（圖／記者徐斌慎攝）

▲自年初疫情衝擊以來，無薪假人數首次出現減少。（圖／記者徐斌慎攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到952家，實施人數25,826人。跟上期所公布實施家數計1,440家，實施人數31,816人，本次減少488家，人數減少5,990人，這也是疫情衝擊以來首次減少，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為批發及零售業304家、製造業299家、支援服務業66家；實施人數前三名依序為製造業1萬5622人、批發及零售業4334人、運輸及倉儲業2840人。

請繼續往下閱讀...

對此，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，這次的減班休息人數有較明顯減少的就是批發零售業跟住宿餐飲業，這兩個行業別就已經有近3千人停止實施減班休息，從這次的數據來看，主要就是因為國內疫情趨緩，內需消費增加，因此部分事業單位就停止實施。

不過，王金蓉也說，製造業雖然也有減少，但幅度不高，主要是訂單有的來自國內有的是國外，所以整體還是要看全球疫情的關係，勞動部也會持續關注減班休息的狀況。
 

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