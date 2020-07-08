無業父暴踩1月大女兒出氣　「職場挨罵」還想勒死長子

記者黃翊婷／綜合報導

日本千葉縣22歲的尾形大輝被指控在今年1月10日這一天，於家中用腳踐踏出生僅1個月的女兒，導致女嬰左腿骨折。當地檢警進一步追查，發現他不僅踩女兒出氣，還曾經想勒死長子，因此決定向法官求處3年刑期。

▲尾形大輝把女兒踩到骨折，還曾抱起來不停搖晃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《千葉日報》報導，檢方在起訴書中提到，尾形大輝對出生僅1個月的女兒施暴，導致女嬰左腿骨折，治療大約3個月才痊癒，他明知這麼做可能會造成無法挽回的憾事，仍執意踩踏，可見根本是故意的，加上他過去也曾想勒死長子，可能有「將挫敗感轉嫁給比自己弱小的人」的傾向。

而面對檢方以「重大虐待兒童案件」向千葉地方裁判所法官平手健太郎求處3年刑期，尾形大輝透過辯護律師表示，之所以會做出上述行為，是因為他在職場上受到不當對待，中小學時期也經常遭到欺負，無形之中累積太多壓力，一時無法控制情緒才會動手，希望法官斟酌量刑。

▲受傷的女嬰治療3個月才康復。

不過，目前無業的尾形大輝並非只動手這一次，在女兒3個月大時，他曾把孩子抱起來不停搖晃，後來被千葉縣警方逮捕，但在6月間獲得檢方不起訴處分。

日本網友們看完相關新聞報導大多都很生氣，紛紛留言抨擊，「做出這種事情判3年還嫌太輕」、「踩踏1個月大的嬰兒已經不是虐待兒童，是殺人未遂了吧」、「怎麼還有臉出來求情」。還有不少人提議修法，希望加重虐待兒童的刑責，否則對這些施暴者來說，這點處罰根本不痛不癢。