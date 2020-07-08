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台灣海峽納「安全情勢重大惡化地區」並列葉門！　最新報告曝光：關鍵在美中

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▲▼ 國際危險組織6月危機觀測把台灣海峽納入政治安全情勢重大惡化地區。（圖／翻攝自國際危險組織CrisisWatch官網）

▲台灣海峽被列為政治安全情勢重大惡化地區。（圖／翻攝自國際危險組織CrisisWatch官網）

記者詹雅婷／編譯

國際危險組織（CrisisWatch）6月觀測報告把台灣海峽納入政治安全情勢重大惡化地區，與朝鮮半島、葉門、委內瑞拉等15地並列。該組織表示，隨著中國不斷入侵台灣防空識別區（ADIZ），加上美軍在該區持續出現，讓台灣與北京政府之間的緊張情勢加劇。

該份報告指出，隨著中國軍方5月29日威脅採取「一切必要措施」阻止台灣獨立之後，台灣海峽的緊張情勢升溫，且來自中方的軍事活動在6月中旬激增。依據台灣消息，光是6月9日至22日這段期間，共機就有8次入侵台灣防空識別區的紀錄，包括9日的多架蘇-30戰機、12日的運-8偵察機、19日的殲-10戰機及22日的轟-6戰機等。

面對共機現身台海，美軍一艘驅逐艦4日穿越台灣海峽，台灣國防部9日證實，美國海軍運輸機在獲准的情況下進入台灣領空，中方隨即於11日以「非法行為及嚴重挑釁事件」回應。此外，6月21日至30日期間，美軍機P-8A反潛機、多架偵察機幾乎是每日飛越台灣附近水域上空。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲共機近日頻繁擾台，7月4日再度傳出現身我西南空域。（圖／國防部提供）

在港版國安法引發國際社會關注之際，大陸委員會主任委員陳明通18日也宣布，自7月1日成立「台港服務交流辦公室」，提供港人來台就學就業、投資移民等諮詢與協助服務。

事實上，在國際危險組織的6月份衝突觀測報告當中，點名16處衝突惡化的區域，且大多集中在亞洲與非洲，包括尼羅河水域、馬里、厄利垂亞、衣索比亞、象牙海岸、朝鮮半島、台灣海峽、印度非喀什米爾地區、喀什米爾地區、斯里蘭卡、白俄羅斯、委內瑞拉、墨西哥、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、葉門。而近來與台灣建立外交關係的索馬利蘭及波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱「波赫」）的情況則趨改善。

該份報告也指出，在中印邊境爆發近半世紀最致命肢體衝突事件以來，印度也面臨著加穆─喀什米爾（Jammu and Kashmir）的反叛行動加劇，墨西哥也在6月8日這一天迎來今年最血腥的一日，有118人被殺害。展望7月，以色列與巴勒斯坦方面，主張以色列擴大主權範圍至約旦河西岸部分地區的議會投票可能加劇緊張局勢；利比亞方面，戰事前線可能向東轉移至蘇爾特市（Sirte），埃及威脅進行軍事干預。

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