過來人曝「4大地雷科系」選了超後悔！　設計系嘆：大學花大錢畢業賺小錢

▲大學指考5日落幕。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

指考結束，很多高中生近日面臨選系難題，也讓家長們疑惑，到底哪些科系未來出路比較廣，又有哪些科系屬於地雷區？一名女網友透露，她姪女今年高中畢業，「有沒有什麼科系是唸了一定會後悔的？」

原PO在PTT表示，「現在學店實在太多了，各種科系五花八門我都看不懂在學什麼」，選擇多到她毫無頭緒，也明白時代改變，一些近幾年才出現的科系可能會成為未來趨勢，過去視為鐵飯碗的科系現在不一定也很熱門，她只求姪女別踩到地雷，讀了以後才發現後悔，於是發文問其他人「千萬別唸的大學科系？」

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▲網友不推設計系。（圖／翻攝自PTT）



被最多網友列為大地雷的就是「設計系」，因為大學時期必須繳龐大學費來買材料、辦展覽等等，但台灣在設計方面的環境尚未完善，導致很多設計系學生畢業只能領低薪，工作量又龐大，整體投資報酬率不高，「沒有一定會後悔或一定不會後悔，但我都會勸不要唸設計」、「設計真的低薪又操，但我一定選有興趣的」、「我設計系老師業界混不下去跑去教書，你說呢」、「一律不推薦設計系，大學花大錢，畢業賺小錢，投資成本不符。」

被網友點名的還有生命科學系、企業管理系以及語文類，「生科生科生科，很重要要說三遍」、「生科，我朋友出來只能當業務欸…後來跑去考警察」、「家裡沒公司絕對不要企管」、「企管吧，明明就是要給emba讀的東西拿去給18歲的人讀，就跟拿微積分給小學生讀一樣荒唐」、「應外啊，妳會英文，台大電機也會英文，美國乞丐也會英文」、「語文類要讀就要輔系第二專長」。

此外，網友也提到「文組」科系並非不能讀，但要多學其他特殊專長來補足，才有較高的競爭力，如果真的沒方向的畢業生可以先選擇科系多樣的大學，進去後再到各科系旁聽，找出自己有興趣的領域，「如果她真的沒特定興趣，建議去科系多的大學，讓她大一到處聽課，然後找到對胃口的再是要續留還是轉系轉學」、「沒意見沒想法就念熱門科系，未來至少少一個藉口後悔。」