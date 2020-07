已婚女上網買超音波照騙18歲男友負責　DNA驗親發現...孩子是老公的！

▲女子為了讓小男友負責,竟然上網買超音波照騙他。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名32歲女子雖然已婚並育有3名子女,然而卻愛上工作場合認識的18歲嫩男,發生性關係後為了留住對方,竟然上網買嬰兒超音波照片騙對方負責,而事情被丈夫發現後又假裝自己是被性侵,近來因為詐欺罪被判入獄。

英國《太陽報》報導,32歲女子道森(Sarah Dowson)2014年5月在餐廳工作時與18歲男同事巴斯汀(Joseph Bastin)外遇並且發生關係,對方2016年2月想要結束關係,她為了挽留情郎竟然謊稱懷了對方的孩子,於同年11月產下一名男嬰後,還向對方母親索取贍養費。

巴斯汀家人為了確定嬰兒身分要求道森進行親子鑑定被拒絕,便前往警局報案,沒想到對方卻反告自己是被性侵。另一方面,道森為了安撫丈夫湯瑪士(Thomas Dowson),謊稱自己一直遭到巴斯汀騷擾,讓對方相信她被性侵的說法並且予以支持。

本案近來開庭,小孩的親子鑑定結果證實是湯瑪士的孩子,才終於戳破道森多年來謊言,並找到她在eBay上購買嬰兒超音波照的證據,以及竄改她與巴斯汀間的對話紀錄,讓訊息看起來像對方坦承有過性侵,多項惡行被法院判處3年半有期徒刑,而成為幫兇的湯瑪士也被控罪,判處9個月刑期、緩刑18個月。

