主計總處估今年超額儲蓄率12.35%　「閒置資金」連8年超過10%

▲行政院主計總處預測，今年超額儲蓄率升至12.35%。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

受到新冠肺炎的影響，台灣消費率下降，但儲蓄率卻提升，2020年儲蓄率升至為35.79%，是30年以來新高記錄，加上閒置資金仍多，行政院主計總處預測，今年超額儲蓄攀升至新台幣2.4兆元，超額儲蓄率則為12.35%，已經連續8年超過10%。此外，投資率今年也升至23.44%，是10年以來的高點。

主計總處官員坦言，今年受到新冠肺炎的影響，消費率不好，因此儲蓄率較高，使得超額儲蓄金額「相對不低」，但近年來台灣經濟體質慢慢在改善，「投資率明顯的往上爬升，這是正面訊息」；2020年面臨著美中貿易戰、武漢肺炎疫情，政府加大政策誘因、祭出投資台灣3大方案，台商明顯回流，民間投資也漸漸活絡，這也是台灣經濟在外在環境動盪不安時，能夠從逆勢中殺出一條血路的關鍵。

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中央銀行總裁楊金龍曾說過，過去企業投資不振拉低投資率，使得超額儲蓄率攀升，台商回台灣投資是可以降低超額儲蓄及經常帳順差，使國內經濟發展更趨向平衡。

超額儲蓄是儲蓄減掉投資，在華人社會中普遍有儲蓄偏高的情況，當超額儲蓄的數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重，若投資上升速度較快，有助於抑制超額儲蓄擴大。台灣超額儲蓄自從2014年開始，便突破新台幣2兆元，超額儲蓄率也在2013年超過10%，2017年時更衝上15.15%的高點。

今年的超額儲蓄率為12.35%，較去年增加了0.76個百分點，主計總處官員指出，一部分的短期因素是受到疫情影響導致儲蓄增加，若後續投資動能延續，便能引導閒置資金轉往實體經濟，不只可以撐起民間投資，未來也將轉化為生產、出口動能，讓經濟體質更強健。