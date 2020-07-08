網再傳「操縱愛普股價」　力晶黃崇仁罕見二度譴責：籲政府追查不法！

▲力晶集團創辦人黃崇仁。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

針對近期社群媒體再次傳出力晶集團創辦人黃崇仁涉嫌操縱愛普科技（6531）股價，黃崇仁再度發聲明指出，相關人士以相同手法繼續散布流言影響股價，明顯觸犯《證交法》影響市場有價證券價格，散布流言或不實資料。

愛普7日衝上565元歷史新天價，隨即遭賣壓至跌停價495元，由於波動劇烈，造成社群媒體再次傳出炒股傳聞。黃崇仁罕見二度發聲明譴責將追究相關人士加重誹謗刑責，也呼籲金管會、檢調等單位，儘快追查不法行徑，以維繫台灣股市健全發展。

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黃崇仁指出，自己並非愛普董事、經理人，也未涉入該公司營運，近期也沒有買賣愛普股票，卻已二度遭不實流言，誣指炒作愛普股價，對於這類拼湊資料、錯誤百出訊息，公然透過社群媒體對其進行人身攻擊，「將針對相關人士提出誹謗告訴。」

此外，黃崇仁說，針對有心人士頻頻利用低成本的社群媒體散布不實流言，導致特定股價劇烈動盪，已儼然成為危害正常股票市場機制的新模式，嚴正籲請金管會、檢調等政府機關，重視此亂象，積極採取即時行動，遏止透過流言操弄股價的違法行為。

愛普近期股價走勢動盪，自6月1日收盤226.5元，6月24日來到498.5元，股價飆漲2.2倍，並從6月29日震盪下跌；7月6日收盤價為550元，7月7日開盤價為565元，隨即遭賣壓至跌停價495元；7月8日9時21分來到485元。