杏一6月營收年增14.5%創新高　展望下半年營運看俏

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏一醫療（4175）今（8）日公告6月合併營收5.3億元，較去年同期成長14.5%，再創同期新高紀錄，主要是因為台灣疫情逐步趨緩，醫院解封解除相關管制措施，門診量及住床數逐漸回流，再加上年中慶優惠、電商加碼618購物節，刺激整體買氣回溫，帶動單月業績大幅成長。

杏一表示，檢視杏一上半年營運表現，累積營收28.19億元，較去年同期增加11.86%，儘管全球受疫情影響，但杏一積極提升門市整體服務品質、強化門店在地服務，提供消費者更健全的消費體驗。

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杏一指出，疫情促消費者轉往線上購物，杏一以電商平台提供更便利購物管道，買氣反映在近期電商通路營收，帶動上半年營收較去年同期成長32.73%，而杏一電商平台綁定行動會員策略，不僅增加會員回購率，更提供更便利多元的服務。

杏一宣布，政府推動的振興三倍券7月正式上路，杏一已備足馬力，並在全台門市限量發行共50萬本振興超有感回饋券，憑紙本振興三倍券至全台杏一實體門市消費即可使用，更推出限量商品買一送一，並配合政府推動長照2.0政策，搭配振興三倍券購置長照補助商品，將讓回饋更超值。

展望營運，杏一表示，針對下半年營運看俏，法人態度樂觀，並將以專業服務品質提升競爭力，截至目前兩岸共計276間門市及21座商場，上半年按照計畫進行，6月新展3間門市，上半年展店11家門市，近期展店規劃陸續籌備中，盼帶給消費者優質的全方位消費體驗。

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