大老闆想娶新女友遭拒　竟找員工「硬上火辣老闆娘」過程直接做掉舊愛！

▲女子拒絕丈夫再娶遭到設局殺害。（圖／翻攝Gulfnews）

記者陳亭伃／綜合報導

埃及開羅日前發生一起家庭悲劇。一名男子因為在婚後遇到新桃花，愛情沖昏頭之下，回家與妻子提到想要娶新的女子進門，未料卻遭到妻子拒絕，男子在憤怒之下竟找了一名強姦犯，刻意製造機會非禮妻子之後，在過程中預謀殺害妻子，真相曝光後，讓許多鄰居都相當驚訝。

根據《Gulfnews》報導，埃及開羅以北的達卡利自治區一個村莊，20歲藝術學院畢業的女子艾曼（Eman Adel）在婚後原本以為將會展開一對幸福的婚姻，但丈夫侯賽因（Hussein）不久後卻遇到了新的桃花，還想要娶進門，艾曼氣憤之下與他爆發口角，卻也讓他懷恨在心。

案發當天警方接獲侯賽因報案，說自己的妻子在屋內遭到殺害。警方到達現場後調閱監視器，發現確實有一名男子進到艾曼家中，接著非禮她，而在過程中就將艾曼活活勒斃；然而後續卻出現更驚人的調查結果，警方發現，該名性侵艾曼的男子艾哈邁德（Ahmed），是在侯賽因所開的服飾店工作，兩人根本就認識。

侯賽因一開始否認，最後仍坦承因為自己想要娶另外一個女人，但是艾曼卻拒絕，於是決定計畫用「道德」來編造一個故事，讓醜聞加諸在妻子身上可以得以離婚。然而就在艾哈邁德準備性侵艾曼時，女方卻大聲呼救，這讓他相當緊張，於是失手將艾曼活活勒斃。目前埃及法庭將把艾哈邁德、侯賽因收押，並以蓄意謀殺的罪名起訴，此外艾哈邁德還得面臨性侵罪。

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