赴美台灣留學生「全球數量排第七」　2.3萬人恐面臨驅逐離境！

▲新冠肺炎爆發期間的哈佛大學外觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國移民及海關執法局（ICE）6日晚間宣布，從今年秋季開始，如果校園決定只提供線上課程，從他國前來美國的國際留學生可能會被要求離境。根據數據，約100萬名在美讀書的國際學生，其中2.3萬名留學生來自台灣，恐怕將受到影響。

CNN報導，為了應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，包括哈佛大學、普林斯頓大學等的多所美國大學分別宣布，部分課程會透過網路教授，對在校學生也有相同的安排。ICE此舉可能影響現階段於美國讀書的100多萬名國際留學生。

國際教育協會（IIE）數據指出，2018-2019是連續第4年有超過100萬名國際學生在美國就讀，大多來自亞洲國家，中國（36萬9548人）與印度（20萬2014人）就占了半數。台灣則排名第7（2.3萬人），第6與第8則分別是越南、日本。

根據IIE說法，國際學生的絕大部分資金來自海外，而非由校方資助，這代表美國大學能從這群學生獲得廣大利益。如今川普政府該項充滿敵意的政策，可能會讓海外學生不願前來。

紐約大學（New York University）與哥倫比亞大學（Columbia University）分別招收1萬9605名與1萬5897名留學生，紐約市成為最多國際留學生停留的地點。

雖然歐洲是最受美國學生歡迎的讀書地點，但從歐洲國家赴美的海外留學生數量相對較少。美國34萬1751名海外學生，其中12%在英國、義大利11%、西班牙10%、法國5%。

BBC指出，還不清楚多少學生會實際受到新規影響。ICE宣布，在美接受全數網路課程的留學生必須離境或採取其他措施，包括轉到面對面的課程或校園。

此外，若校方全部選擇提供網路課程，新申請簽證的留學生同樣無法獲得簽證。美國國會參議員華倫（Elizabeth Warren）已要求有關當局撤回決定；她批評這項規定殘酷、沒有任何意義且充滿排外主義。

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