改口！WHO承認「新冠病毒透過空氣傳播」證據　終於信了239名科學家

▲世衛新興傳染病部門負責人范柯霍夫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）7日承認，新冠病毒（COVID-19）透過空氣傳播的證據正在出現。此前，百名科學家敦促該組織在感染途徑方面修改意見。

《路透社》報導，世衛流行病學家范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）7日表示，「我們一直在討論，空氣傳播與氣溶膠（aerosol）傳播為新冠病毒傳播方式之一的可能性。」該組織此前曾認為，病毒主要的擴散方式是透過感染者口鼻噴出的飛沫，這些飛沫會快速落在地上。

不過來自32國的239名科學家致函給世衛，指出有證據可見漂浮的病毒顆粒可以造成感染；由於被吐出的較小顆粒會留在空氣中，科學家一直敦促世衛修改指南。這封公開信函6日發表於英國牛津大學出版的醫學雜誌《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）。

科羅拉大學化學家希門內茲（Jose Jimenez）在信函簽名，「我們希望世衛承認證據。」他指出，此舉絕非在攻擊世衛，這是一場科學上的辯論，「但我們覺得必須公開，在與他們進行多場交談後，世衛拒絕聽取證據。」

世衛感染預防與控制技術負責人阿萊格蘭齊（Benedetta Allegranzi）7日在日內瓦表示，有證據可見新冠病毒透過空氣傳播，但還不夠確定，「不能排除公共環境中透過空氣傳播的可能性，尤其是在非常特定的情況，像是擁擠、封閉、通風不良的條件」、「然而，還需要收集與解釋證據，我們將繼續支持這點。」

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