FBI局長：中國用盡各種手段阻美官員訪問台灣　美企、美媒成「中間人」

▲美國聯邦調查局局長雷伊於7日演講中，連環爆料。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊表示，若美國官員、議員想訪問台灣，中國會動用各種手段阻擾。中國也會試圖直接或間接影響美國官員立場，中間人有時甚至不知自己遭到利用。

瑞伊（Christopher Wray）今天出席華府哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，說明FBI如何應對中國對美影響時表示，中國正利用惡意外國勢力行為，動搖美國國家政策、扭曲公共輿論，破壞美國對民主進程與價值的信心。中國會透過賄賂、勒索或秘密交易方式影響美國官員。

瑞伊以台灣為例指出，若有美國官員、州長或國會議員有意訪問台灣，中國會動用各種手法阻擾，會透過企業或媒體施壓，因為這些企業或媒體希望進入中國企業並與中國合作，而給予中國一定影響力，透過公開或私下方式影響美國官員，不論是公開警告或是透過官員選區內企業在中國經營為要脅，向美國官員施壓取消訪台計畫。

中國的動作不僅如此。瑞伊表示，中國若無法直接影響這些官員，會採取間接方式，盡全力接近這名官員或其信任的身邊人進行遊說，讓他們為中國說話，從而影響這名官員的立場，這些人成為中國的馬前卒，許多中間人甚至並未意識到遭受中國利用。

他表示，中國也對學者與媒體施壓，讓他們自我審查，以便能順利進入中國。中國對美國媒體與體育巨擘施壓，要求無視或壓制對中國在香港或台灣事務的批評，「這種事情在美國各地不斷發生」。

對於中國國家主席習近平的「獵狐」計畫，瑞伊表示，美國至少有數百人是獵狐行動目標，中國企圖迫使他們返國，他們會遭到脅迫，或是以其在中國家人做要脅。獵狐計畫的目標是鎖定被視為對中國政權有威脅的海外中國人。