美媒民調：79%受訪者憂「爆發第二波疫情」　55％反對川普防疫

▲美國媒體民調指出，在疫情應對方面，民眾更加相信各州州長而非總統川普。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國又掀新冠肺炎（Covid-19）疫情，累計將近300萬病例，13萬人染疫死亡。根據最新民調顯示，在重啟經濟與企業方面，高達70％民眾比較相信州長，而非總統川普。在疫情應對方面，55％受訪者反對川普防疫方式。另外，高達79％民眾擔心國內爆發第二波疫情。

根據NBC Survey Monkey每周追蹤民調，關於川普應對疫情方式，高達55％受訪者反對，43％受訪者贊同。相較之下，60%民眾贊成各州州長防疫手法，僅有37％民眾不支持。

另外，70％的人相信州長可以決定何時在地方重啟經濟與企業，只有25％的人比較信任川普的看法。數據也指出，79％受訪者「非常」或「有些」擔心第二波疫情爆發。

NBC報導，在疫情應對方面，美國民眾對於各州州長的信心明顯高於總統。但是，川普的整體工作評比在疫情期間也保持一致，大約是43％，與3月以來的各項民調結果相似。

根據約翰．霍普金斯大學數據，截至台灣時間8日上午8時30分左右，美國已經累積299萬起確診，13.1萬起死亡病例。各州近幾個月重啟企業的努力，也因持續確診數量上升而受挫。但是，川普一直尋求推動國家重啟，並把「恢復正常」視為經濟要務。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！