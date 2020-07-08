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大同「最強媳婦」傳奇！丈夫入獄掌大權　百年企業從此改姓

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圖、文／鏡週刊

上週二（6月30日）百年家電廠大同召開股東會，董事長林郭文艷刪除市場派過半的股東表決權，爆發公司治理爭議，疑似重演上一屆「靠訴訟拖過任期」戲碼，最後完封市場派，公司派6董、3獨董全拿，引起業界嘩然。

對此，市場派提名的獨立董事候選人黃國昌怒批，「這是台灣資本市場之恥。」學者也認為大同開惡例，侵害股東權益，台北大學法律系教授陳彥良就直指，「公司派自己開衙門。」

看到大同股東會亂象，黃國昌不禁說出重話：「真是丟光台灣資本市場的臉。」

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▲看到大同股東會亂象，黃國昌不禁說出重話：「真是丟光台灣資本市場的臉。」（圖／鏡週刊提供，下同） 

上週一（6月29日）下午，中山北路大同公司門口，聚集百位小股東拿著「舉報大同奧步」牌子，現場瀰漫山雨欲來的氛圍，而隔天舉行的股東會，四百多位黑衣保全擠爆會場，並與小股東有推擠衝突，而大同董事長林郭文艷則在幾道人牆之外，高坐主席台開會，不理台下股東的抗議。

這幕畫面讓多許多民眾稱奇，許多人在網路留言，「真誇張」、「原來股東會是這樣開的」、「金管會在幹嘛？」、「快報官吧！」最後，大同公司派以刪除過半的股東表決權手段，拿下6董、3獨董席次，全面封殺市場派。

林郭文艷守住大同經營權，但輿論的撻伐卻群聲四起。市場派提名的大同獨立董事候選人黃國昌怒批：「為了一人之私，還有旗下賺黑心錢的附庸，害慘全體股東，真是台灣資本市場之恥。」

曾是《公司法》修法委員的台北大學法律系教授陳彥良也直言，「公司派的做法就是先硬幹再說，他們逕自刪除股東的投票權，就像自己開衙門，這應該要由主管機關或法院認定。」

林郭文艷28歲與林蔚山成婚，從此展開近40年的邁向權力之路。

大同董事長林郭文艷今年在股東會上，再度擊退市場強敵，上週二（6月30日）她使用極具爭議性的手法，成功守住經營權，被外界稱作「最強媳婦」，這位在商場上的鐵娘子，到底如何一步步爬上大位，並全面掌控百年大同公司，讓外界相當好奇。

已經有百年歷史的大同，最早於1918年由林尚志創立，前身是協志商號，以營造業起家，過去曾完成新店溪堤防、行政院大廈等六百多項工程，後來隨著環境不斷變遷，事業逐步拓展至3C家電、電線電纜、重電機業等不同領域，1942年，林尚志獨子林挺生接任大同董事長，他承接父業後，以「工業報國」的理念，帶領台灣迎向工業革命浪潮，巔峰時期，大同集團市值曾高達5,000億元。

而這次強壓市場派引起爭議的，則是林挺生的長媳林郭文艷。今年70歲的她，被外界稱作「最強媳婦」，其實她的娘家也頗有來頭，父親郭德焜與林挺生合資成立坤德公司，成為大同的上游材料供應商，母親郭林碧蓮則與前總統李登輝的太太曾文惠是高中同學，政商實力不俗。

林郭文艷從美國馬里蘭大學經濟研究所畢業回國後，先在台大任教，不久便應林挺生之邀，轉任大同大學經濟學講師，據傳，林挺生過去認為兒子林蔚山個性太溫，因此欽點林郭文豔當媳婦，28歲那年，她與林蔚山成婚，正式踏入大同林家的大門，短短3年，她就站到林挺生的身邊，成為董事長特助，從此展開近40年的邁向權力之路。

林挺生過去欽點林郭文豔當媳婦，如今大同竟「由林轉郭」，恐怕是他始料未及。 （大同大學官網）

林挺生在世時，林郭文艷始終低調，即便在大同資訊產品事業立下汗馬功勞，也把成就歸給丈夫林蔚山，她對外只自稱「資訊部顧問」，並沒有掛上正式頭銜，不過，當時幾乎全公司的人都知道，林蔚山桌上的大大小小公文，其實都由林郭文艷代為處理，而她也確實對林蔚山幫助很大，堪稱大同實際的掌舵者。

2006年林挺生辭世，大同正式走入林蔚山與林郭文豔夫婦的時代，檯面下的豪門恩怨也浮出水面，過去因接班人選問題，林蔚山、林郭文豔多次與兩房兄弟產生摩擦，她還把郭家人安排進入大同，其兄弟姊妹在公司裡的角色，遠遠超過林家人。林挺生的二房長女林淑明就曾感慨：「現在的大同，已經是郭家的大同，而不是林家的大同了。」

林郭文艷不僅安排郭家人進大同，還陸續剪除二房林鎮源（圖）、林鎮弘等人的勢力。 （資料照）

林郭文艷精明幹練，過去打贏不少經營權之戰，面對聯電榮譽董事長曹興誠、開發金前董座胡定吾、股市聞人賈文中與林滄海，以及這2年的台商鄭文逸、三圓建設董事長王光祥等人挑戰經營權，全被她以各種方式擺平；這些年，林挺生二房次子林鎮源、三子林鎮弘勢力也被陸續剪除，就連曾是大同前10大股東的大房次子林蔚東，都選擇在3年前大同股價相對高點時出脫手中持股。

2018年2月，林蔚山遭控掏空公司資產，去年判刑8年入獄，林郭文艷正式登上大位，如今可說是改朝換代，但過去10年大同集團虧損超過千億元，旗下華映、綠能、尚志因經營不善已陸續下市，林郭文艷這次為了守住經營權，無視法律的強勢作風又惹惱主管機關，接下來老牌大同在她主導下還會演變成什麼局面，外界都在看。


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