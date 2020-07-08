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TikTok涉違反兒童保護協議！　影片、個資「網路任人看」美國展開調查

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▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok疑因未把13歲或以下兒童的影片個資撤除，遭多個組織舉發。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

母公司為中國字節跳動的抖音國際版「TikTok」，除了因中印邊境衝突遭印度政府禁用外，現在也傳出2名消息人士向路透社透露，該App因涉嫌違反2019達成的兒童隱私保護協議，受到美國聯邦貿易委員會 （Federal Trade Commission）和司法部門調查。

一名麻州科技政策團體的員工向路透社透露的消息，證實的另一個消息來源的說法，2人皆參與和聯邦貿易委員會的電話會議，同樣也和司法部進行過電話會議，都是針對TikTok涉嫌違反2019年2月達成的兒童保護協議進行討論。

對TikTok的指控，來自於「數位民主中心」（The Center for Digital Democracy）、「無商業兒童運動」（Campaign for a Commercial-Free Childhood）以及其他組織。他們5月共同請求聯邦貿易委員會對TikTok展開調查，因為該公司並未依照先前的協議，將13歲或以下兒童的影片及個人資訊刪除，還有其他類似未盡到保護兒童權益的情事。

聯邦委員會和司法部日前已和「無商業兒童運動」管理人摩納漢（David Monahan），面對面針對此事討論。摩納漢表示，他認為這2個政府機構已經在著手進行調查。

目前尚無法確定聯邦貿易委員會和美國司法部，是否會對TikTok採取進一步行動。TikTok發言人則回應，「我們非常重視用戶的隱私安全」，並補充他們在美國提供給13歲或以下兒童的，是限制使用經驗的App版本，透過這個特別為孩童設計的版本，保護使用者的安全和隱私。

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