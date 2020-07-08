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WHO周末赴中合作調查病毒起源：武漢是研究源頭的最佳起點

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO表示，本周末赴中與中國政府合作，在現有的研究基礎上進一步調查。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電

世界衛生組織今天表示2019冠狀病毒疾病疫情仍加速蔓延，尚未達到高峰，並宣布世衛專家本週末將前往中國，研究疾病起源及傳播途徑，還提到武漢是研究起源的最佳起點。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦總部線上記者會表示，先前全球花費12週時間才達到40萬2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，但上周末全球就通報新增40萬例，疫情還在加速蔓延，尚未達到全球大流行的高峰。

根據世衛疫情通報，4日及5日全球單日新增病例皆超過20萬。

譚德塞提到，過去數月，各界對2019冠狀病毒疾病起源有很多討論，現在世衛已完成準備工作，專家將在本週末前往中國，與中國合作，任務目標是增進對2019冠狀病毒的動物宿主了解，及確定疾病如何在動物和人類之間傳播。

他未進一步說明專家人數、成員組成等細節，但強調世衛團隊前往中國，並不是中國未進行研究，世衛團隊此行也不是從零開始，會從中國既有的研究基礎上進一步研究。

媒體進一步詢問世衛前往中國的具體計畫和會不會去武漢。世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，武漢是研究2019冠狀病毒動物起源的最佳起點，但他認為科學必須對所有可能性保持開放態度 。

COVID-19從中國爆發造成全球大流行，國際強力呼籲調查病毒起源，美國懷疑病毒可能起源於中國一座實驗室，但中國當局對此強烈否認。

此外，近期有逾200位科學家表示，有證據顯示，新型冠狀病毒會在室內經由較小的微粒懸浮空中傳染，呼籲世衛修改防疫建議。

對此，世衛感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）在記者會上表示，這項領域有一些新的證據，世衛持開放態度，但需要進一步了解。

巴西總統波索納洛2019冠狀病毒檢測呈陽性反應，波索納洛過去一直不戴口罩，媒體詢問世衛對公眾人物應做榜樣的看法？對此，譚德塞說，祝波索納洛早日康復。

譚德塞另強調世衛很早就表示病毒非常危險，是公衛頭號敵人，不僅傳播快且會致命，強調所有人都是脆弱的，因此全世界應團結戰勝這個敵人。

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