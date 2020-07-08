荷蘭發現驚悚「貨櫃酷刑室」！牙醫椅加裝手銬　還有鉗子手術刀

▲荷蘭警方6月22日發現犯罪集團使用的「貨櫃酷刑室」。（圖／翻攝politie.nl）



記者吳美依／綜合外電報導

荷蘭國家警察在鹿特丹南方的伍茲種植園（Wouwse Plantage）發現一批可疑貨櫃，其中6個被當作牢房，另外1個被改裝成「酷刑室」，裡面有著加裝綁帶與手銬的牙醫椅，還有鉗子、手術刀、園藝剪等工具。此地據信是犯罪集團用來實施私刑或恐嚇的場所，但在開始使用之前就遭破獲，6名嫌犯也因此落網。

荷蘭警方4月在鹿特丹南方、靠近比利時邊境的伍茲種植園發現7個可疑貨櫃，多名男性幾乎每天都來進行改裝。相關單位依據手機加密系統EncroChat案的調查與長時間觀察，推測此案涉及大規模販毒集團，並決定在接近完工時一舉介入，6月22日成功在貨櫃啟用前阻止犯罪，並於7日召開記者會，宣布案情。

Dutch police find torture chamber after tips from unencrypted messages https://t.co/7jBphVXaCF — SkyNews (@SkyNews) July 7, 2020

綜合BBC、《衛報》報導，改裝貨櫃經過隔音處理，並在天花板、地板安裝多副手銬，「酷刑室」內更有著一張牙醫椅，上面加裝綁帶與手銬。警方也搜出警察制服、防彈背心、園藝剪刀、手術刀、鉗子以及蒙面頭套（Balaclavas）。

警方依據預謀綁架、嚴重傷害、持有槍械武器等指控，逮捕6名嫌犯，扣留贓車、25支槍械與毒品，並在鹿特丹也發現犯罪集團另外一處基地。調查仍在持續進行，嫌犯則被法院下令拘留至少90天。

法國與荷蘭警方6月22日破獲犯罪集團使用的手機加密系統EncroChat，攔截並解碼數百萬則訊息，至今在歐洲各地已經逮捕800人。荷蘭國家警察調查服務負責人克拉格（Andy Kraag）7日表示，這次行動是EncroChat案調查的巨大成果，「避免了許多暴力犯罪」，並且預期未來還會有更多案情斬獲。

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