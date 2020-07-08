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姪女新書爆川普「找槍手代考進名校」　還狂誇學經歷：符合9項自戀者臨床標準

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▲川普,西點軍校,畢業。（圖／路透）

▲川普昔日的部屬和家族親戚，紛紛出書向世人揭露他爭議的一生。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

美國總統川普姪女瑪莉（Mary Trump）揭露家族黑暗史的回憶錄預定下週出版，她在書中形容川普極度自戀、毫無原則、取巧成性，當年靠槍手代考才進入知名的華頓商學院。

根據紐約時報取得的回憶錄手稿，這部橫跨多代的川普家族史充滿貪婪、背叛、骨肉相殘情節。川普在瑪莉筆下「行為扭曲」，早年就開始以金錢衡量他人價值，染上投機取巧的惡習。

瑪莉寫道，川普在紐約市皇后區就讀高中時付錢找槍手代考學業評估測驗（SAT），槍手拿到的高分讓川普得以進入賓夕法尼亞大學（UPenn）名聲響亮的華頓商學院（Wharton School）。

川普常以「全世界最棒學校」、「超天才的東西」誇耀自己曾就讀華頓商學院的經歷。身為臨床心理學家的瑪莉聲稱，川普完全符合自戀者9項臨床標準，但「自戀」標籤仍不足以反映川普複雜的心理問題。

她寫道：「唐納（川普）的病理極度複雜，行為令人匪夷所思到須做完整的心理和神經物理測驗，才能有精確且全面的診斷結果，但他肯定不會接受測驗。」

她在書中質疑川普具戰略思維且依原則行事的說法，「唐納（川普）的自我意識向來是他和現實世界之間脆弱且不足的屏障，他仰仗父親的金錢與權勢，從來不必親自上談判桌」。

書中提到，川普曾任聯邦上訴法院法官的姊姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）老早就認為川普不適任，2015年川普宣布投入總統選戰後曾說「他是個小丑，絕對不可能（當選）」。

川普過世近40年的哥哥小佛瑞德（Fred Trump Jr.）生前酗酒成性，替父親工作一段時間後拋下家族事業，追求翱翔天際的夢想，成為環球航空公司（Trans World Airlines）機師。川普常說，哥哥放棄家族事業才讓他有機會繼承川普地產王國。

小佛瑞德1981年因酗酒造成心臟病發去世，享年42歲。根據瑪莉的回憶錄，小佛瑞德去世當晚整個家族只有一人送他去醫院，而川普當時在戲院看電影。

現年55歲的瑪莉與川普關係疏遠，她以撰寫名為「太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man，暫譯）的回憶錄，成為川普家族首位與親人決裂並出書揭露祕辛的成員。

川普家族以瑪莉近20年前在大家長老佛瑞德（Fred Trump Sr.）遺囑鬧糾紛時簽下保密協議為由，試圖阻止回憶錄出版，但紐約上訴法院一名法官月初裁准書商賽門舒斯特（Simon & Schuster）出版這本預定14日發行的新書。

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